Гарбузов: столичная фармкомпания на треть увеличила производство

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Столичная площадка "Биннофарм", являющаяся частью "Биннофарм Групп", нарастила производство на треть в период с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что у компании есть ряд льгот благодаря статусу промышленного комплекса – поэтому у нее есть возможность инвестировать дополнительные деньги в модернизацию производства.

"С января по сентябрь 2025 года компания увеличила объем выпуска лекарственных препаратов до 5,3 миллиона упаковок, что на 34% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом четверть объема была направлена на экспорт", – рассказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба московского ДИПП.

Компания нарастила в 3,6 раза экспорт товаров в страны СНГ за девять месяцев, она поставила 1,4 миллиона упаковок лекарств. Основными рынками сбыта стали Грузия, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан. Так, среди наиболее популярных для экспорта товаров стали препараты для лечения заболеваний дыхательной системы.

Как подчеркнул, корпоративный директор по производству "Биннофарм Групп" Анатолий Ягленко, площадка показала такие результаты благодаря оптимизации и масштабированию производства.

Предприятие, у которого есть статус промкомплекса, стало биотехнологической площадкой компании. Так, в ближайшее время на заводе планируют выпускать лекарства на базе моноклональных антител.