"Факел" обыграл "Торпедо" и возглавил таблицу Первой лиге
"Факел" обыграл "Торпедо" и возглавил таблицу Первой лиге - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
"Факел" обыграл "Торпедо" и возглавил таблицу Первой лиге
Воронежский футбольный клуб "Факел" обыграл московское "Торпедо" в матче 17-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
воронеж
"Факел" обыграл "Торпедо" и возглавил таблицу Первой лиге
"Факел" обыграл идущее в зоне вылета "Торпедо" и возглавил таблицу Первой лиги