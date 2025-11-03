Рейтинг@Mail.ru
"Факел" обыграл "Торпедо" и возглавил таблицу Первой лиге
Футбол
 
20:52 03.11.2025 (обновлено: 21:08 03.11.2025)
"Факел" обыграл "Торпедо" и возглавил таблицу Первой лиге
"Факел" обыграл "Торпедо" и возглавил таблицу Первой лиге
Воронежский футбольный клуб "Факел" обыграл московское "Торпедо" в матче 17-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
воронеж
спорт, воронеж, николай гиоргобиани, бутта магомедов, артур галоян, торпедо (москва), первая лига, факел
Футбол, Спорт, Воронеж, Николай Гиоргобиани, Бутта Магомедов, Артур Галоян, Торпедо (Москва), Первая лига, Факел
"Факел" обыграл "Торпедо" и возглавил таблицу Первой лиге

"Факел" обыграл идущее в зоне вылета "Торпедо" и возглавил таблицу Первой лиги

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Воронежский футбольный клуб "Факел" обыграл московское "Торпедо" в матче 17-го тура Первой лиги.
Встреча в Воронеже завершилась со счетом 2:0. Отличились Николай Гиоргобиани (33-я минута) и Бутта Магомедов (89). На 52-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален футболист "Торпедо" Артур Галоян.
"Факел" с 36 очками вышел на первое место в турнирной таблице. Ставший вторым екатеринбургский "Урал" имеет аналогичное количество очков и матч в запасе. "Торпедо" (14 очков) идет в зоне вылета и располагается на предпоследней, 17-й строчке.
В другом матче дня нижнекамский "Нефтехимик" дома сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" (1:1).
Первая лига
03 ноября 2025 • начало в 18:30
Завершен
Факел
2 : 0
Торпедо
33‎’‎ • Николай Гиоргобиани
89‎’‎ • Бутта Магомедов
Футбол Спорт Воронеж Николай Гиоргобиани Бутта Магомедов Артур Галоян Торпедо (Москва) Первая Лига Факел
 
