https://ria.ru/20251103/futbol-2052665278.html
Угальде признали лучшим футболистом "Спартака" в октябре
Угальде признали лучшим футболистом "Спартака" в октябре - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Угальде признали лучшим футболистом "Спартака" в октябре
Нападающий Манфред Угальде признан лучшим игроком московского "Спартака" в октябре, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T18:19:00+03:00
2025-11-03T18:19:00+03:00
2025-11-03T18:31:00+03:00
футбол
спорт
москва
россия
коста-рика
манфред угальде
российская премьер-лига (рпл)
оренбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985381213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2cf4765bdcdaaa27a6616a84f57c91c.jpg
/20251102/spartak-2052540905.html
москва
россия
коста-рика
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985381213_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_82f5eaacb2dfa3268c08bd5aeaa0ba7f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, москва, россия, коста-рика, манфред угальде , российская премьер-лига (рпл), оренбург, спартак москва, твенте, даниил денисов, жедсон фернандеш, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Москва, Россия, Коста-Рика, Манфред Угальде , Российская премьер-лига (РПЛ), Оренбург, Спартак Москва, Твенте, Даниил Денисов, Жедсон Фернандеш, Кубок России по футболу
Угальде признали лучшим футболистом "Спартака" в октябре
Коста-риканский футболист Угальде признан лучшим игроком красно-белых в октябре