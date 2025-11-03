Рейтинг@Mail.ru
Угальде признали лучшим футболистом "Спартака" в октябре
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:19 03.11.2025 (обновлено: 18:31 03.11.2025)
Угальде признали лучшим футболистом "Спартака" в октябре
Угальде признали лучшим футболистом "Спартака" в октябре - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Угальде признали лучшим футболистом "Спартака" в октябре
Нападающий Манфред Угальде признан лучшим игроком московского "Спартака" в октябре, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
манфред угальде , российская премьер-лига (рпл), оренбург, спартак москва, твенте, даниил денисов, жедсон фернандеш, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Москва, Россия, Коста-Рика, Манфред Угальде , Российская премьер-лига (РПЛ), Оренбург, Спартак Москва, Твенте, Даниил Денисов, Жедсон Фернандеш, Кубок России по футболу
Угальде признали лучшим футболистом "Спартака" в октябре

Коста-риканский футболист Угальде признан лучшим игроком красно-белых в октябре

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМанфред Угальде
Манфред Угальде - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Манфред Угальде. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Нападающий Манфред Угальде признан лучшим игроком московского "Спартака" в октябре, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В октябре игрок забил победный мяч в матче с "Оренбургом" (1:0), который проходил в Москве в рамках 13-го тура чемпионата России. Футболист вошел в десятку лучших бомбардиров-легионеров "красно-белых", в его активе 24 гола за московскую команду.
На награду также претендовали Жедсон Фернандеш, Ливай Гарсия, Игорь Дмитриев, Даниил Денисов и Пабло Солари.
Угальде 23 года. Форвард перешел в "Спартак" из нидерландского "Твенте" в январе 2024-го. В прошлом сезоне он забил 18 мячей в 36 матчах в различных турнирах и с 17 голами стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). Также вместе со сборной Коста-Рики Угальде дошел до четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ и занял второе место в списке бомбардиров турнира, забив три мяча.
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Хуже быть не может... "Спартак" Станковича попал под "быков" в Краснодаре
2 ноября, 21:40
 
ФутболСпортМоскваРоссияКоста-РикаМанфред УгальдеРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ОренбургСпартак МоскваТвентеДаниил ДенисовЖедсон ФернандешКубок России по футболу
 
