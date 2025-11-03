https://ria.ru/20251103/futbol-2052663398.html
"Арсенал" одержал победу над "Ротором" в матче Первой лиги
"Арсенал" одержал победу над "Ротором" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
"Арсенал" одержал победу над "Ротором" в матче Первой лиги
Тульский футбольный клуб "Арсенал" обыграл волгоградский "Ротор" в матче 17-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T18:06:00+03:00
2025-11-03T18:06:00+03:00
2025-11-03T20:27:00+03:00
футбол
спорт
даниил пенчиков
артём симонян
ротор
арсенал (тула)
первая лига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050611832_0:45:864:531_1920x0_80_0_0_53f9fc2dc92b2fbf58bf0f9380cd8b97.jpg
/20251103/futbol-2052647550.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050611832_48:0:816:576_1920x0_80_0_0_c44ceee88735f5a2d0af68431ce6c51c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, даниил пенчиков, артём симонян, ротор, арсенал (тула), первая лига
Футбол, Спорт, Даниил Пенчиков, Артём Симонян, Ротор, Арсенал (Тула), Первая лига
"Арсенал" одержал победу над "Ротором" в матче Первой лиги
Тульский "Арсенал" обыграл волгоградский "Ротор" в матче Первой лиги