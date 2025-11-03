Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" одержал победу над "Ротором" в матче Первой лиги
18:06 03.11.2025 (обновлено: 20:27 03.11.2025)
"Арсенал" одержал победу над "Ротором" в матче Первой лиги
футбол
спорт
даниил пенчиков
артём симонян
ротор
арсенал (тула)
первая лига
спорт, даниил пенчиков, артём симонян, ротор, арсенал (тула), первая лига
Футбол, Спорт, Даниил Пенчиков, Артём Симонян, Ротор, Арсенал (Тула), Первая лига
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Тульский футбольный клуб "Арсенал" обыграл волгоградский "Ротор" в матче 17-го тура Первой лиги.
Встреча в Волгограде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Даниил Пенчиков (13-я минута) и Милош Брнович (38). У "Ротора" отличился Артем Симонян (17).
Первая лига
03 ноября 2025 • начало в 16:00
Завершен
Ротор
1 : 2
Арсенал Тула
17‎’‎ • Артем Симонян
13‎’‎ • Даниил Пенчиков
39‎’‎ • Milos Brnovic
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Арсенал", набрав 20 очков, поднялся на десятую строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Ротор" (26) располагается на пятой позиции.
В следующем туре "Арсенал" 8 ноября примет "Чайку" из села Песчанокопское, днем позднее "Ротор" дома сыграет с ярославским "Шинником".
