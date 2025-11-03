Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
16:03 03.11.2025 (обновлено: 20:28 03.11.2025)
"Уфа" обыграла "Енисей" в матче Первой лиги
Футбольный клуб "Уфа" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 17-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Футбольный клуб "Уфа" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 17-го тура Первой лиги.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:0. Дублем отметился Дилан Ортис (7-я и 79-я минуты), также мяч забил Алан Хабалов (57), для которого этот гол стал первым в составе клуба из столицы Башкирии.
Первая лига
03 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
Уфа
3 : 0
Енисей
07‎’‎ • Дилан Ортиз
57‎’‎ • Алан Хабалов
79‎’‎ • Дилан Ортиз
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Уфа", набрав 19 очков, поднялась на десятую строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Енисей" с 17 баллами располагается на 12-й позиции.
В следующем туре "Уфа" 10 ноября сыграет в гостях с "Челябинском", днем ранее "Енисей" примет новороссийский "Черноморец".
