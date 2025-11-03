Рейтинг@Mail.ru
Мусаев считает спорным удаление Кордобы в матче против "Спартака" - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
03:30 03.11.2025 (обновлено: 08:01 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/futbol-2052568783.html
Мусаев считает спорным удаление Кордобы в матче против "Спартака"
Мусаев считает спорным удаление Кордобы в матче против "Спартака" - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Мусаев считает спорным удаление Кордобы в матче против "Спартака"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев назвал спорным удаление нападающего команды Джона Кордобы в матче чемпионата России по футболу против московского... РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T03:30:00+03:00
2025-11-03T08:01:00+03:00
футбол
спорт
россия
джон кордоба
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
спартак москва
балтика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052541164_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de6427c2241cec48922efe42224a5b6b.jpg
/20251102/spartak-2052540905.html
россия
калининград
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052541164_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_710721f8b43a4ba391da2b5c3d47e50b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, джон кордоба, краснодар, российская премьер-лига (рпл), спартак москва, балтика, руслан литвинов, мурад мусаев, калининград
Футбол, Спорт, Россия, Джон Кордоба, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ), Спартак Москва, Балтика, Руслан Литвинов, Мурад Мусаев, Калининград
Мусаев считает спорным удаление Кордобы в матче против "Спартака"

Тренер "Краснодара" Мусаев назвал удаление Кордобы в игре со "Спартаком" спорным

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДжон Кордоба
Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Джон Кордоба. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев назвал спорным удаление нападающего команды Джона Кордобы в матче чемпионата России по футболу против московского "Спартака".
В воскресенье "Краснодар" обыграл дома "Спартак" со счетом 2:1 в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Кордоба покинул поле на 88-й минуте после второй желтой карточки. Оба предупреждения форвард получил в концовке матча за борьбу с защитником "красно-белых" Русланом Литвиновым. Также после второй желтой карточки был удален полузащитник "быков" Дуглас Аугусто.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Краснодар
2 : 1
Спартак Москва
18‎’‎ • Александр Черников
(Джон Кордоба)
59‎’‎ • Джон Кордоба
90‎’‎ • Ливай Гарсия
(Эсекьель Барко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Первая карточка была спорной, мне кажется, что ее не было. По второй: он не хотел его трогать, убегал один в один, больше похоже на несчастный случай. Две (красные) карточки дали уверенности "Спартаку", и мы неправильно сыграли в обороне в тех эпизодах, но главное - победа", - сказал Мусаев на пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале "Краснодара".
"Много кадровых потерь. Придется голову поломать в следующем туре, но ничего, будем разбираться. Это хороший шанс для тех, кто играл меньше, проявить себя. Когда, если не с "Балтикой?" - добавил он.
"Краснодар" с 32 очками возглавляет таблицу РПЛ, "Балтика" (27 очков) идет четвертой. Встреча команд пройдет 9 ноября в Калининграде.
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Хуже быть не может... "Спартак" Станковича попал под "быков" в Краснодаре
2 ноября, 21:40
 
ФутболСпортРоссияДжон КордобаКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спартак МоскваБалтикаРуслан ЛитвиновМурад МусаевКалининград
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала