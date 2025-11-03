Мусаев считает спорным удаление Кордобы в матче против "Спартака"

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев назвал спорным удаление нападающего команды Джона Кордобы в матче чемпионата России по футболу против московского "Спартака".
В воскресенье "Краснодар" обыграл дома "Спартак" со счетом 2:1 в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Кордоба покинул поле на 88-й минуте после второй желтой карточки. Оба предупреждения форвард получил в концовке матча за борьбу с защитником "красно-белых" Русланом Литвиновым. Также после второй желтой карточки был удален полузащитник "быков" Дуглас Аугусто.
02 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
18’ • Александр Черников
59’ • Джон Кордоба
90’ • Ливай Гарсия
"Первая карточка была спорной, мне кажется, что ее не было. По второй: он не хотел его трогать, убегал один в один, больше похоже на несчастный случай. Две (красные) карточки дали уверенности "Спартаку", и мы неправильно сыграли в обороне в тех эпизодах, но главное - победа", - сказал Мусаев на пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале "Краснодара".
"Много кадровых потерь. Придется голову поломать в следующем туре, но ничего, будем разбираться. Это хороший шанс для тех, кто играл меньше, проявить себя. Когда, если не с "Балтикой?" - добавил он.
"Краснодар" с 32 очками возглавляет таблицу РПЛ, "Балтика" (27 очков) идет четвертой. Встреча команд пройдет 9 ноября в Калининграде.