Писарский подал жалобу в CAS по делу об отстранении

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Нападающий Владимир Писарский подал полную апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского футбольного союза (РФС) отстранить его от любой деятельности, связанной с футболом, сообщил юрист спортсмена Антон Смирнов.
В начале июля комитет по этике РФС принял решение отстранить Писарского на четыре года от любой футбольной деятельности, три из них - условно, за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. Апелляционный комитет РФС 7 августа отклонил жалобу Писарского на решение о его отстранении. В сентябре сторона футболиста направила апелляционное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS). Позднее РФС открыл дело в отношении игрока по поводу якобы сделанных им двух ставок в 2020 году во время выступлений за "Иртыш". В октябре РФС дополнительно отстранил Писарского на четыре месяца в связи с допущенным футболистом нарушением регламента по этике.
«
"Владимир Писарский направил в CAS полную апелляционную жалобу на решения юрисдикционных органов РФС по его отстранению от связанной с футболом деятельности. Жалоба содержит позицию на 69 листах и 86 приложений", - написал Смирнов в Telegram-канале.
«
"А дальше, в случае отмены решений РФС, мы обратимся с претензиями к двум клубам: "Сочи" и "Крылья Советов", которые отказались исполнять свои финансовые обязательства перед футболистом, воспользовавшись незаконными решениями РФС. Но не будем забегать так далеко - в настоящее время мы сконцентрированы на деле, рассматриваемом CAS. Уверены, что добьемся справедливости. Все документы, предоставленные нами в Лозанну, подтверждают, что решения в отношении Писарского были ангажированными и выносились без каких-либо на то оснований", - добавил юрист.
В июне РФС начал расследование в отношении Писарского, после того как футболист якобы сделал через своего товарища ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором "Сочи" 28 мая принимал "Нижний Новгород" (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля. Права на игрока принадлежали самарским "Крыльям Советов", которые расторгли с ним контракт. Прошлый сезон он провел в аренде в "Сочи".
11 ноября 2022, 14:37