Рейтинг@Mail.ru
Писарский подал жалобу в CAS по делу об отстранении - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
02:13 03.11.2025 (обновлено: 02:46 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/futbol-2052563186.html
Писарский подал жалобу в CAS по делу об отстранении
Писарский подал жалобу в CAS по делу об отстранении - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Писарский подал жалобу в CAS по делу об отстранении
Нападающий Владимир Писарский подал полную апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского футбольного союза (РФС) отстранить его РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T02:13:00+03:00
2025-11-03T02:46:00+03:00
футбол
спорт
владимир писарский (сычевой)
сочи
крылья советов
нижний новгород
российская премьер-лига (рпл)
скандал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021147657_0:164:1024:740_1920x0_80_0_0_c56a213dfb03dfb8698ee51a3a317d0c.jpg
/20251010/pisarchkiy-2047508476.html
/20221111/rfs-1830806692.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021147657_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_b3b585f01c3a24198a8f8dcd8a3b3300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владимир писарский (сычевой), сочи, крылья советов, нижний новгород, российская премьер-лига (рпл), скандал, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Владимир Писарский (Сычевой), Сочи, Крылья Советов, Нижний Новгород, Российская премьер-лига (РПЛ), скандал, Вокруг спорта
Писарский подал жалобу в CAS по делу об отстранении

Футболист Писарский подал полную апелляционную жалобу по делу об отстранении

© Фото : ФК "Сочи"/TelegramВладимир Писарский
Владимир Писарский - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : ФК "Сочи"/Telegram
Владимир Писарский. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Нападающий Владимир Писарский подал полную апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского футбольного союза (РФС) отстранить его от любой деятельности, связанной с футболом, сообщил юрист спортсмена Антон Смирнов.
В начале июля комитет по этике РФС принял решение отстранить Писарского на четыре года от любой футбольной деятельности, три из них - условно, за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. Апелляционный комитет РФС 7 августа отклонил жалобу Писарского на решение о его отстранении. В сентябре сторона футболиста направила апелляционное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS). Позднее РФС открыл дело в отношении игрока по поводу якобы сделанных им двух ставок в 2020 году во время выступлений за "Иртыш". В октябре РФС дополнительно отстранил Писарского на четыре месяца в связи с допущенным футболистом нарушением регламента по этике.
«
"Владимир Писарский направил в CAS полную апелляционную жалобу на решения юрисдикционных органов РФС по его отстранению от связанной с футболом деятельности. Жалоба содержит позицию на 69 листах и 86 приложений", - написал Смирнов в Telegram-канале.
Игрок ФК Крылья Советов Владимир Писарский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Линчевание": Писарский и его юрист ушли с заседания РФС по делу о ставках
10 октября, 13:36
«
"А дальше, в случае отмены решений РФС, мы обратимся с претензиями к двум клубам: "Сочи" и "Крылья Советов", которые отказались исполнять свои финансовые обязательства перед футболистом, воспользовавшись незаконными решениями РФС. Но не будем забегать так далеко - в настоящее время мы сконцентрированы на деле, рассматриваемом CAS. Уверены, что добьемся справедливости. Все документы, предоставленные нами в Лозанну, подтверждают, что решения в отношении Писарского были ангажированными и выносились без каких-либо на то оснований", - добавил юрист.
В июне РФС начал расследование в отношении Писарского, после того как футболист якобы сделал через своего товарища ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором "Сочи" 28 мая принимал "Нижний Новгород" (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля. Права на игрока принадлежали самарским "Крыльям Советов", которые расторгли с ним контракт. Прошлый сезон он провел в аренде в "Сочи".
Логотип РФС - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
РФС отстранил судью от футбола на пять лет за ставки
11 ноября 2022, 14:37
 
ФутболСпортВладимир Писарский (Сычевой)СочиКрылья СоветовНижний НовгородРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)скандалВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала