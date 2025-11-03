Рейтинг@Mail.ru
"Проводили столицу домой": Сперцян о победе над "Спартаком"
Футбол
 
02:02 03.11.2025
"Проводили столицу домой": Сперцян о победе над "Спартаком"
"Проводили столицу домой": Сперцян о победе над "Спартаком"
Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян назвал эмоциональной и непростой победу над московским "Спартаком" в матче 14-го тура чемпионата России.
"Проводили столицу домой": Сперцян о победе над "Спартаком"

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян назвал эмоциональной и непростой победу над московским "Спартаком" в матче 14-го тура чемпионата России.
В воскресенье "Краснодар" обыграл дома "Спартак" со счетом 2:1. На матче болельщики "красно-белых" вывесили баннер с надписью "К вам приехала столица".
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Краснодар
2 : 1
Спартак Москва
18‎’‎ • Александр Черников
(Джон Кордоба)
59‎’‎ • Джон Кордоба
90‎’‎ • Ливай Гарсия
(Эсекьель Барко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"К нам сегодня приезжала столица - проводили ее домой со счетом 2:1. Было очень эмоционально и непросто, но мы справились", - написал Сперцян в своем Telegram-канале.
Действующий чемпион России "Краснодар", набрав 32 очка, вновь возглавил таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). "Спартак" с 22 очками идет шестым.
