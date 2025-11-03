Рейтинг@Mail.ru
"Милан" взял верх над "Ромой" в матче чемпионата Италии
Футбол
 
01:55 03.11.2025 (обновлено: 02:50 03.11.2025)
"Милан" взял верх над "Ромой" в матче чемпионата Италии
"Милан" взял верх над "Ромой" в матче чемпионата Италии
"Милан" обыграл "Рому" в матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
/20251102/inter-2052521561.html
2025
"Милан" взял верх над "Ромой" в матче чемпионата Италии

Футболисты "Милана" обыграли "Рому" и опередили римлян в таблице Серии А

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Милан" обыграл "Рому" в матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0. На 39-й минуте отличился Страхиня Павлович. На 82-й минуте вратарь "Милана" Майк Меньян отразил пенальти, который исполнил Пауло Дибала.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
02 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Милан
1 : 0
Рома
39‎’‎ • Страхиня Павлович
(Рафаэл Леау)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Милан" набрал 21 очко и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Серии А, опередив "Рому", которая с аналогичным количеством баллов идет четвертой.

Результаты других матчей игрового дня:

Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
