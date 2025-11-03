https://ria.ru/20251103/futbol-2052561842.html
"Милан" взял верх над "Ромой" в матче чемпионата Италии
"Милан" взял верх над "Ромой" в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
"Милан" взял верх над "Ромой" в матче чемпионата Италии
"Милан" обыграл "Рому" в матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T01:55:00+03:00
2025-11-03T01:55:00+03:00
2025-11-03T02:50:00+03:00
"Милан" взял верх над "Ромой" в матче чемпионата Италии
Футболисты "Милана" обыграли "Рому" и опередили римлян в таблице Серии А