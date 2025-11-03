https://ria.ru/20251103/frantsija-2052670892.html
Во Франции оправдали таксиста, которого обвиняли в краже багажа у Лэмми
Во Франции оправдали таксиста, которого обвиняли в краже багажа у Лэмми - РИА Новости, 03.11.2025
Во Франции оправдали таксиста, которого обвиняли в краже багажа у Лэмми
Прокуратура во Франции отказалась от судебного преследования таксиста, который обвинялся в краже багажа у главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, передает
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Прокуратура во Франции отказалась от судебного преследования таксиста, который обвинялся в краже багажа у главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, передает агентство Франс Пресс.
В апреле 40-летний водитель подвозил Лэмми
и его супругу до горнолыжного курорта Флен (департамент Верхняя Савойя). Из-за возникшего конфликта таксист по прибытии уехал с вещами пассажиров в багажнике. На следующий день он оставил багаж в полицейском участке, но это было расценено как кража из-за длительного хранения.
В понедельник местный прокурор Борис Дюффо объявил, что таксист "оправдан в связи с наличием разумных сомнений".
Таким образом следствие по делу таксиста длилось более чем полгода.
Водитель Насим Мумин в прессе обвинял министра в отказе платить за проезд и жаловался на насилие. Британский МИД, в свою очередь, выступил с защитой Лэмми, также заявив, что министр полностью оплатил поездку до ее начала.