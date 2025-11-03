Рейтинг@Mail.ru
Во Франции оправдали таксиста, которого обвиняли в краже багажа у Лэмми - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/frantsija-2052670892.html
Во Франции оправдали таксиста, которого обвиняли в краже багажа у Лэмми
Во Франции оправдали таксиста, которого обвиняли в краже багажа у Лэмми - РИА Новости, 03.11.2025
Во Франции оправдали таксиста, которого обвиняли в краже багажа у Лэмми
Прокуратура во Франции отказалась от судебного преследования таксиста, который обвинялся в краже багажа у главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, передает... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T19:07:00+03:00
2025-11-03T19:07:00+03:00
в мире
франция
великобритания
дэвид лэмми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
https://ria.ru/20251102/ograblenie-2052466899.html
https://ria.ru/20251028/frantsiya-2051126925.html
франция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, великобритания, дэвид лэмми
В мире, Франция, Великобритания, Дэвид Лэмми
Во Франции оправдали таксиста, которого обвиняли в краже багажа у Лэмми

Прокуратура Франции оправдала таксиста, которого обвиняли в краже багажа у Лэмми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Прокуратура во Франции отказалась от судебного преследования таксиста, который обвинялся в краже багажа у главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, передает агентство Франс Пресс.
В апреле 40-летний водитель подвозил Лэмми и его супругу до горнолыжного курорта Флен (департамент Верхняя Савойя). Из-за возникшего конфликта таксист по прибытии уехал с вещами пассажиров в багажнике. На следующий день он оставил багаж в полицейском участке, но это было расценено как кража из-за длительного хранения.
Момент ограбления лаборатории по обработке драгоценных металлов на заводе кампании Pourquery Laboratory в Лионе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Во Франции совершили новое дерзкое ограбление
2 ноября, 07:00
В понедельник местный прокурор Борис Дюффо объявил, что таксист "оправдан в связи с наличием разумных сомнений".
Таким образом следствие по делу таксиста длилось более чем полгода.
Водитель Насим Мумин в прессе обвинял министра в отказе платить за проезд и жаловался на насилие. Британский МИД, в свою очередь, выступил с защитой Лэмми, также заявив, что министр полностью оплатил поездку до ее начала.
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Исследование: треть французов столкнулись с трудностями при оплате счетов
28 октября, 11:42
 
В миреФранцияВеликобританияДэвид Лэмми
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала