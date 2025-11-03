Во Франции оправдали таксиста, которого обвиняли в краже багажа у Лэмми

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Прокуратура во Франции отказалась от судебного преследования таксиста, который обвинялся в краже багажа у главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, передает агентство Франс Пресс.

В понедельник местный прокурор Борис Дюффо объявил, что таксист "оправдан в связи с наличием разумных сомнений".

Водитель Насим Мумин в прессе обвинял министра в отказе платить за проезд и жаловался на насилие. Британский МИД, в свою очередь, выступил с защитой Лэмми, также заявив, что министр полностью оплатил поездку до ее начала.