"Едва стоит на ногах". В Германии раскрыли положение Финляндии из-за НАТО

"Слабеющая в экономическом отношении Финляндия собирается выполнить это требование даже раньше", — резюмируется в статье.

Ранее РИА Новости сообщало, что Финляндия во втором квартале 2025 года показала наиболее сильный прирост госдолга среди всех стран Евросоюза — он увеличился до 88,4% от ВВП с 80,6% за аналогичный период прошлого года.