"Едва стоит на ногах". В Германии раскрыли положение Финляндии из-за НАТО
19:31 03.11.2025 (обновлено: 20:04 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/finlyandiya-2052672679.html
"Едва стоит на ногах". В Германии раскрыли положение Финляндии из-за НАТО
Финляндия столкнулась с огромным государственным долгом и растущим уровнем безработицы в том числе из-за обязательств перед НАТО, пишет издание Die... РИА Новости, 03.11.2025
"Едва стоит на ногах". В Германии раскрыли положение Финляндии из-за НАТО

Die Tagesspiegel: экономике Финляндии грозит коллапс из-за условий НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Финляндия столкнулась с огромным государственным долгом и растущим уровнем безработицы в том числе из-за обязательств перед НАТО, пишет издание Die Tagesspiegel.
"Финляндия сталкивается со все более острой дилеммой: из соображений политики безопасности она увеличила свои расходы на оборону после начала специальной военной операции на Украине — в то же время она борется с ослаблением экономики, которая едва стоит на ногах", — отмечается в материале.
Издание подчеркнуло, что в последние два десятилетия экономический рост в Финляндии практически застопорился. Кроме того, в стране постоянно растет число живущих за чертой бедности, увеличивается количество безработного населения.
Одновременно с этим Финляндия тратит значительные средства на охрану границы с Россией протяженностью более 1300 километров. В 2023 году страна вошла в НАТО и теперь должна соблюдать инвестиционные требования. В частности, в июне в Гааге страны-члены НАТО приняли решение не позднее 2035 года начать выделять на оборонные расходы 5% ВВП.
"Слабеющая в экономическом отношении Финляндия собирается выполнить это требование даже раньше", — резюмируется в статье.
Ранее РИА Новости сообщало, что Финляндия во втором квартале 2025 года показала наиболее сильный прирост госдолга среди всех стран Евросоюза — он увеличился до 88,4% от ВВП с 80,6% за аналогичный период прошлого года.
При этом посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Хельсинки занимают пятое место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения.
