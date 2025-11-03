Пушков рассказал, что Финляндия задумала совершить у границы с Россией

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Финляндия начинает масштабные военные маневры на юго-востоке страны, в регионах граничащих с Россией, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что прямые исторические сравнения не всегда возможны, но логика конфронтации и военного наращивания у российских границ вызывает тревожные ассоциации. По его мнению, Финляндия, недавно вступившая в Североатлантический альянс, стремится "доказать свою полезность для НАТО" активными маневрами вблизи границ с Россией.