Пушков рассказал, что Финляндия задумала совершить у границы с Россией

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Финляндия начинает масштабные военные маневры на юго-востоке страны, в регионах граничащих с Россией, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Управление маневра осуществляется в Миккели, всего в 140 км от границы с Россией, где находится штаб-квартира недавно образованного нового регионального командования. Судя по всему, в Хельсинки рвутся показать свою полезность для НАТО, превратив Финляндию в опорную для альянса страну на северо-востоке Европы", — написал он.
Политик подчеркнул, что прямые исторические сравнения не всегда возможны, но логика конфронтации и военного наращивания у российских границ вызывает тревожные ассоциации. По его мнению, Финляндия, недавно вступившая в Североатлантический альянс, стремится "доказать свою полезность для НАТО" активными маневрами вблизи границ с Россией.
"Напрашиваются аналогии с ситуацией перед Второй мировой войной, когда Финляндия также играла роль опорной страны для антироссийского альянса во главе с гитлеровской Германией", — добавил Пушков.
Финляндия вступила в НАТО весной 2023 года на фоне стремительного обострения противоречий между Москвой и Западом. Этот шаг окончательно завершил эпоху военного нейтралитета Хельсинки, который сохранялся более 70 лет. Таким образом, страна превратилась в ключевой плацдарм Североатлантического альянса у российских границ.
