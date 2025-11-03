Рейтинг@Mail.ru
Пушков рассказал, что Финляндия задумала совершить у границы с Россией - РИА Новости, 03.11.2025
07:15 03.11.2025
Пушков рассказал, что Финляндия задумала совершить у границы с Россией
Финляндия начинает масштабные военные маневры на юго-востоке страны, в регионах граничащих с Россией, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T07:15:00+03:00
2025-11-03T07:15:00+03:00
в мире, финляндия, россия, хельсинки, алексей пушков, нато
В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки, Алексей Пушков, НАТО
Пушков рассказал, что Финляндия задумала совершить у границы с Россией

Пушков: Финляндия обостряет обстановку на границе с Россией на пользу НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Финляндия начинает масштабные военные маневры на юго-востоке страны, в регионах граничащих с Россией, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
«
"Управление маневра осуществляется в Миккели, всего в 140 км от границы с Россией, где находится штаб-квартира недавно образованного нового регионального командования. Судя по всему, в Хельсинки рвутся показать свою полезность для НАТО, превратив Финляндию в опорную для альянса страну на северо-востоке Европы", — написал он.
Военнослужащие ЕС - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Финляндии сделали громкое заявление о войне
2 ноября, 16:10
Политик подчеркнул, что прямые исторические сравнения не всегда возможны, но логика конфронтации и военного наращивания у российских границ вызывает тревожные ассоциации. По его мнению, Финляндия, недавно вступившая в Североатлантический альянс, стремится "доказать свою полезность для НАТО" активными маневрами вблизи границ с Россией.
«
"Напрашиваются аналогии с ситуацией перед Второй мировой войной, когда Финляндия также играла роль опорной страны для антироссийского альянса во главе с гитлеровской Германией", — добавил Пушков.
Финляндия вступила в НАТО весной 2023 года на фоне стремительного обострения противоречий между Москвой и Западом. Этот шаг окончательно завершил эпоху военного нейтралитета Хельсинки, который сохранялся более 70 лет. Таким образом, страна превратилась в ключевой плацдарм Североатлантического альянса у российских границ.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Заявление Стубба о России вызвало изумление в Финляндии
19 октября, 09:11
 
В миреФинляндияРоссияХельсинкиАлексей ПушковНАТО
 
 
