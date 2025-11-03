FIL рассмотрит вопрос участия российских саночников в нейтральном статусе

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международная федерация санного спорта (FIL) приступит к рассмотрению вопроса выступления российских саночников на международной арене в нейтральном статусе после получения мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
CAS в конце октября объявил, что отменяет решение конгресса FIL запретить российским саночникам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. При этом суд отклонил требование спортсменов о немедленном допуске к турнирам. В настоящее время ни один российский саночник не имеет нейтрального статуса, поскольку FIL не приступала к внедрению в действие рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе.
"Международная федерация санного спорта принимает решение CAS и в настоящее время ожидает мотивировочную часть вердикта. Пока она не будет получена, просим с пониманием отнестись к тому, что мы не можем предоставить дополнительную информацию", - сообщили в пресс-службе FIL в ответ на вопрос, когда организация займется рассмотрением вопроса выступления российских саночников на международных турнирах в нейтральном статусе и сформулирует соответствующие критерии допуска.
