FIL рассмотрит вопрос участия российских саночников в нейтральном статусе

"Международная федерация санного спорта принимает решение CAS и в настоящее время ожидает мотивировочную часть вердикта. Пока она не будет получена, просим с пониманием отнестись к тому, что мы не можем предоставить дополнительную информацию", - сообщили в пресс-службе FIL в ответ на вопрос, когда организация займется рассмотрением вопроса выступления российских саночников на международных турнирах в нейтральном статусе и сформулирует соответствующие критерии допуска.