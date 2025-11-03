Рейтинг@Mail.ru
Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Фигурное катание
 
11:49 03.11.2025 (обновлено: 14:12 03.11.2025)
Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске
Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали первыми в танцах на льду по итогам второго этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
фигурное катание
спорт
иван букин (фигурное катание)
александра степанова (фигурное катание)
спорт, иван букин (фигурное катание), александра степанова (фигурное катание)
Фигурное катание, Спорт, Иван Букин (фигурное катание), Александра Степанова (фигурное катание)
Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске

Степанова и Букин одержали победу в танцах на льду на Гран-при в Красноярске

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали первыми в танцах на льду по итогам второго этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.
В понедельник Степанова и Букин стали лучшими в произвольном танце, получив 126,52 балла. С учетом ритм-танца, за который они набрали 84,29 балла и стали лидерами, их общий результат составил 210,81 балла. Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (204,54 балла; 123,67+80,87), третье - Екатерина Миронова и Евгений Устенко (189,21; 113,98+75,23).
Степановой 30 лет, Букину - 32 года. Они двукратные чемпионы России, двукратные серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионатов Европы. Дуэт принимал участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Фигурное катание
 
