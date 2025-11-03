Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали первыми в танцах на льду по итогам второго этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.

В понедельник Степанова и Букин стали лучшими в произвольном танце, получив 126,52 балла. С учетом ритм-танца, за который они набрали 84,29 балла и стали лидерами, их общий результат составил 210,81 балла. Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (204,54 балла; 123,67+80,87), третье - Екатерина Миронова и Евгений Устенко (189,21; 113,98+75,23).