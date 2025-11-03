Двоеглазова одержала победу на этапе Гран-при в Красноярске

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу на втором этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.

По итогам короткой и произвольной программ Двоеглазова набрала 217,79 балла (72,70+145,09). Второе место заняла Анна Ляшенко (197,57; 67,63+129,94). Тройку лидеров замкнула Елизавета Куликова (189,30; 67,85+121,45).

Двоеглазовой 16 лет, она проводит первый сезон на взрослом уровне. Ранее фигуристка два года подряд завоевывала серебро юниорского первенства России.