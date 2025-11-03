https://ria.ru/20251103/figuristka-2052625482.html
Двоеглазова одержала победу на этапе Гран-при в Красноярске
Фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу на втором этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
фигурное катание
спорт
алиса двоеглазова
спорт, алиса двоеглазова
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу на втором этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.
По итогам короткой и произвольной программ Двоеглазова
набрала 217,79 балла (72,70+145,09). Второе место заняла Анна Ляшенко (197,57; 67,63+129,94). Тройку лидеров замкнула Елизавета Куликова (189,30; 67,85+121,45).
Двоеглазовой 16 лет, она проводит первый сезон на взрослом уровне. Ранее фигуристка два года подряд завоевывала серебро юниорского первенства России.
Третий этап Гран-при России пройдет с 8 по 9 ноября в Казани.