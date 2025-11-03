Рейтинг@Mail.ru
Угожаев выиграл этап Гран-при России в Красноярске
Фигурное катание
 
15:42 03.11.2025
Угожаев выиграл этап Гран-при России в Красноярске
Николай Угожаев стал победителем второго этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНиколай Угожаев
Николай Угожаев - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Николай Угожаев. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Николай Угожаев стал победителем второго этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.
По сумме двух программ Угожаев набрал 266,25 балла (88,88+177,37). Второе место занял Григорий Федоров (249,67; 80,81+168,86), третьим стал Александр Мельников (241,90; 83,12+158,78).
Также в понедельник произвольные программы представят спортивные пары.
Третий этап Гран-при России пройдет с 8 по 9 ноября в Казани.
