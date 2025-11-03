https://ria.ru/20251103/figurist-2052645441.html
Угожаев выиграл этап Гран-при России в Красноярске
Угожаев выиграл этап Гран-при России в Красноярске
Николай Угожаев стал победителем второго этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Угожаев выиграл второй этап Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске