https://ria.ru/20251103/expressen-2052636613.html
В Италии перевернулась машина с членами сборной Швеции по ски-кроссу
В Италии перевернулась машина с членами сборной Швеции по ски-кроссу - РИА Новости, 03.11.2025
В Италии перевернулась машина с членами сборной Швеции по ски-кроссу
Автомобиль со сборной Швеции по ски-кроссу перевернулся по дороге в тренировочный лагерь в Италии, сообщает Expressen. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:47:00+03:00
2025-11-03T14:47:00+03:00
2025-11-03T14:47:00+03:00
швеция
италия
франция
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923843593_249:0:3890:2048_1920x0_80_0_0_6a91eb9d9e798799e16b2883a90c9cd2.jpg
https://rsport.ria.ru/20250916/shvetsiya-2042233935.html
швеция
италия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923843593_1159:0:3890:2048_1920x0_80_0_0_dd405bde47583aae23db2e34977c41c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, италия, франция, происшествия
Швеция, Италия, Франция, Происшествия
В Италии перевернулась машина с членами сборной Швеции по ски-кроссу
Expressen: в Италии перевернулась машина с членами сборной Швеции по ски-кроссу