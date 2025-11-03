Рейтинг@Mail.ru
В Италии перевернулась машина с членами сборной Швеции по ски-кроссу
14:47 03.11.2025
В Италии перевернулась машина с членами сборной Швеции по ски-кроссу
В Италии перевернулась машина с членами сборной Швеции по ски-кроссу - РИА Новости, 03.11.2025
В Италии перевернулась машина с членами сборной Швеции по ски-кроссу
Автомобиль со сборной Швеции по ски-кроссу перевернулся по дороге в тренировочный лагерь в Италии, сообщает Expressen. РИА Новости, 03.11.2025
швеция, италия, франция, происшествия
Швеция, Италия, Франция, Происшествия
В Италии перевернулась машина с членами сборной Швеции по ски-кроссу

Expressen: в Италии перевернулась машина с членами сборной Швеции по ски-кроссу

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Автомобиль со сборной Швеции по ски-кроссу перевернулся по дороге в тренировочный лагерь в Италии, сообщает Expressen.
Предсезонный сбор команды проходил в итальянской деревне на перевале Стельвио, расположенном на высоте более 2700 метров. Отмечается, что в перевернувшейся машине находились молодые спортсмены, в результате инцидента никто не пострадал.
"Одна из машин потеряла сцепление с дорогой и каким-то образом заскользила назад. Я был не в этой машине. Не знаю точно, как это произошло, но она перевернулась. Это был чистый несчастный случай", - рассказал шведский фристайлист Давид Моберг.
Кубок мира по ски-кроссу начнется 11 декабря во Франции.
