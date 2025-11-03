Рейтинг@Mail.ru
17:15 03.11.2025
В Эстонии осквернили памятники легионерам СС
Неизвестные сбросили с постаментов и разрисовали краской мемориальные плиты, установленные в память о легионерах 20-й дивизии СС на территории... РИА Новости, 03.11.2025
В Эстонии осквернили памятники легионерам СС

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Неизвестные сбросили с постаментов и разрисовали краской мемориальные плиты, установленные в память о легионерах 20-й дивизии СС на территории военно-исторического парка в Синимяэ на северо-востоке Эстонии, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
"В Ида-Вирумаа снова осквернили памятники павшим в битве при Синимяэ", - сообщает портал.
Издание публикует фотографии, на которых видны сброшенные с постаментов мемориальные плиты. При этом некоторые постаменты и плиты разрисованы краской.
В мае 2023 года портал сообщал о разрушении в Синимяэ могильных плит и фонарных столбов.
Под Синимяэ в 1944 году несколько месяцев шли ожесточенные бои. Здесь гитлеровские войска, в составе которых была 20-я эстонская дивизия СС, сдерживали наступление советских войск. В боях под Синимяэ потери обеих сторон убитыми и ранеными составили около 200 тысяч человек.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Эстонии изъяли памятник солдату СС, который хотели установить на кладбище
2 сентября 2024, 16:10
 
