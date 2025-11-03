https://ria.ru/20251103/estonija-2052656435.html
В Эстонии осквернили памятники легионерам СС
В Эстонии осквернили памятники легионерам СС
В Эстонии осквернили памятники легионерам СС
date 2025-11-03
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Неизвестные сбросили с постаментов и разрисовали краской мемориальные плиты, установленные в память о легионерах 20-й дивизии СС на территории военно-исторического парка в Синимяэ на северо-востоке Эстонии, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
«
"В Ида-Вирумаа снова осквернили памятники павшим в битве при Синимяэ", - сообщает портал.
Издание публикует фотографии, на которых видны сброшенные с постаментов мемориальные плиты. При этом некоторые постаменты и плиты разрисованы краской.
В мае 2023 года портал сообщал о разрушении в Синимяэ могильных плит и фонарных столбов.
Под Синимяэ в 1944 году несколько месяцев шли ожесточенные бои. Здесь гитлеровские войска, в составе которых была 20-я эстонская дивизия СС, сдерживали наступление советских войск. В боях под Синимяэ потери обеих сторон убитыми и ранеными составили около 200 тысяч человек.