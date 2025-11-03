В Эстонии осквернили памятники легионерам СС

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Неизвестные сбросили с постаментов и разрисовали краской мемориальные плиты, установленные в память о легионерах 20-й дивизии СС на территории военно-исторического парка в Синимяэ на северо-востоке Эстонии, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.

« "В Ида-Вирумаа снова осквернили памятники павшим в битве при Синимяэ", - сообщает портал.

Издание публикует фотографии, на которых видны сброшенные с постаментов мемориальные плиты. При этом некоторые постаменты и плиты разрисованы краской.

В мае 2023 года портал сообщал о разрушении в Синимяэ могильных плит и фонарных столбов.