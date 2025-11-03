https://ria.ru/20251103/es-2052577415.html
ЕС в этом году нарастил импорт сладостей из России
ЕС в этом году нарастил импорт сладостей из России - РИА Новости, 03.11.2025
ЕС в этом году нарастил импорт сладостей из России
Евросоюз за восемь месяцев этого года немного нарастил импорт сладостей из России - до 14 миллионов евро, а сам при этом также увеличил поставки шоколада в РФ - РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T05:27:00+03:00
2025-11-03T05:27:00+03:00
2025-11-03T05:27:00+03:00
экономика
россия
евростат
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/63269/58/632695881_0:68:1394:852_1920x0_80_0_0_edc632b6ecad57ee4b3afb5e31560ffb.jpg
https://ria.ru/20251019/import--2049185303.html
https://ria.ru/20250817/shokolad-2035870013.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/63269/58/632695881_85:0:1309:918_1920x0_80_0_0_c9d1a5d1b3313218243bfbf4f568bc2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евростат, евросоюз
Экономика, Россия, Евростат, Евросоюз
ЕС в этом году нарастил импорт сладостей из России
ЕС в этом году нарастил импорт сладостей из России на восемь процентов
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Евросоюз за восемь месяцев этого года немного нарастил импорт сладостей из России - до 14 миллионов евро, а сам при этом также увеличил поставки шоколада в РФ - почти на десятую часть, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, за январь-август из России
в ЕС
приехало сладостей на 13,5 миллиона долларов - это на 6% больше, чем за такой же период прошлого года. В частности, европейцы импортировали шоколад и изделия из него - на 6,9 миллиона (+5%), хлебобулочные изделия - 4,6 миллиона (+8%) и сладости из сахара - 2 миллиона (+5%).
При этом по итогам августа месячные объемы поставок показали снижение на 7% - до 353 тысяч евро. Поставки шоколада снизились до 196 тысяч евро, выпечки - до 109 тысяч, а сладостей из сахара - до 48 тысяч.
Сам Евросоюз по итогам восьми месяцев нарастил поставки шоколада в Россию - на 8%, до 269,3 миллиона долларов. За август объемы составили 30,4 миллиона, сократившись в месячном выражении на 8%, а в годовом - на 16%.