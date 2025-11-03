Рейтинг@Mail.ru
ЕС в этом году нарастил импорт сладостей из России - РИА Новости, 03.11.2025
05:27 03.11.2025
ЕС в этом году нарастил импорт сладостей из России
ЕС в этом году нарастил импорт сладостей из России
Евросоюз за восемь месяцев этого года немного нарастил импорт сладостей из России - до 14 миллионов евро, а сам при этом также увеличил поставки шоколада в РФ - РИА Новости, 03.11.2025
Дарья Буймова
экономика, россия, евростат, евросоюз
ЕС в этом году нарастил импорт сладостей из России

© РИА Новости / Мария КосареваШоколад "Аленка"
© РИА Новости / Мария Косарева
Шоколад "Аленка". Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Евросоюз за восемь месяцев этого года немного нарастил импорт сладостей из России - до 14 миллионов евро, а сам при этом также увеличил поставки шоколада в РФ - почти на десятую часть, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, за январь-август из России в ЕС приехало сладостей на 13,5 миллиона долларов - это на 6% больше, чем за такой же период прошлого года. В частности, европейцы импортировали шоколад и изделия из него - на 6,9 миллиона (+5%), хлебобулочные изделия - 4,6 миллиона (+8%) и сладости из сахара - 2 миллиона (+5%).
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Южная Корея нарастила импорт пшеницы и кукурузы из России
19 октября, 10:09
При этом по итогам августа месячные объемы поставок показали снижение на 7% - до 353 тысяч евро. Поставки шоколада снизились до 196 тысяч евро, выпечки - до 109 тысяч, а сладостей из сахара - до 48 тысяч.
Сам Евросоюз по итогам восьми месяцев нарастил поставки шоколада в Россию - на 8%, до 269,3 миллиона долларов. За август объемы составили 30,4 миллиона, сократившись в месячном выражении на 8%, а в годовом - на 16%.
Производство шоколадных конфет - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Казахстан нарастил импорт российского шоколада на треть
17 августа, 10:10
 
