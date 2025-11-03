ЕС в этом году нарастил импорт сладостей из России

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Евросоюз за восемь месяцев этого года немного нарастил импорт сладостей из России - до 14 миллионов евро, а сам при этом также увеличил поставки шоколада в РФ - почти на десятую часть, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

Так, за январь-август из России ЕС приехало сладостей на 13,5 миллиона долларов - это на 6% больше, чем за такой же период прошлого года. В частности, европейцы импортировали шоколад и изделия из него - на 6,9 миллиона (+5%), хлебобулочные изделия - 4,6 миллиона (+8%) и сладости из сахара - 2 миллиона (+5%).

При этом по итогам августа месячные объемы поставок показали снижение на 7% - до 353 тысяч евро. Поставки шоколада снизились до 196 тысяч евро, выпечки - до 109 тысяч, а сладостей из сахара - до 48 тысяч.