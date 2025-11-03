Президент Финляндии заявил о переходе мира в новую ядерную эпоху

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мир перешел в новую ядерную эпоху, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Стратегическая стабильность между крупными державами претерпевает изменения. Мы перешли в новую ядерную эпоху, где, к сожалению, роль ядерного оружия возрастает", - сказал Стубб на открытии Национальных курсов по обороне. Текст его выступления приводит канцелярия президента.
Он добавил, что для Финляндии такая ситуация включает большое количество новых элементов.
"Как строить сдерживание вместе, как управлять эскалацией. Это те вопросы, о которых мы раньше думали самостоятельно, как маленькая Финляндия. Конечно, и глобальная ситуация была другой", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 октября заявил, что Москва надеется, что информация об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" была доведена до Трампа корректно. Это не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание, добавил он.
