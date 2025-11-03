Президент Финляндии заявил о переходе мира в новую ядерную эпоху

"Стратегическая стабильность между крупными державами претерпевает изменения. Мы перешли в новую ядерную эпоху, где, к сожалению, роль ядерного оружия возрастает", - сказал Стубб на открытии Национальных курсов по обороне. Текст его выступления приводит канцелярия президента.

"Как строить сдерживание вместе, как управлять эскалацией. Это те вопросы, о которых мы раньше думали самостоятельно, как маленькая Финляндия. Конечно, и глобальная ситуация была другой", - сказал он.