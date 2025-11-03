ЕК продолжает работать над повышением пошлин на российскую нефть

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия продолжает работать над планом по повышению пошлин на российскую нефть, несмотря на санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо.