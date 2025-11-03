Рейтинг@Mail.ru
ЕК продолжает работать над повышением пошлин на российскую нефть - РИА Новости, 03.11.2025
15:25 03.11.2025
ЕК продолжает работать над повышением пошлин на российскую нефть
ЕК продолжает работать над повышением пошлин на российскую нефть
Еврокомиссия продолжает работать над планом по повышению пошлин на российскую нефть, несмотря на санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", сообщила на брифинге РИА Новости, 03.11.2025
экономика, сша, брюссель, венгрия, еврокомиссия, лукойл, роснефть
Экономика, США, Брюссель, Венгрия, Еврокомиссия, ЛУКОЙЛ, Роснефть
ЕК продолжает работать над повышением пошлин на российскую нефть

ЕК намерена повысить пошлины на российскую нефть, несмотря на санкции США

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия продолжает работать над планом по повышению пошлин на российскую нефть, несмотря на санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо.
"Да, но на данный момент я не слышала о какой-либо связи между санкциями со стороны США и наших объявленных мерах. Итак, исходя из этого, я понимаю, что мы продолжаем работать над тем, что было объявлено", - казала она на вопрос журналистов о том, является ли еще это обещание актуальным в связи с американскими санкциями.
В сентябре ЕК объявила, что планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти. По словам представителя ЕК, такое предложение, поскольку оно касается торговли, может быть утверждено отдельно простым большинством голосов. Он также отказался пояснить, смогут ли Венгрия и Словакия запросить исключение из такого решения.
