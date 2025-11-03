Рейтинг@Mail.ru
Более 350 иностранных археологических миссий занимаются раскопками в Египте
03.11.2025
Культура
 
17:29 03.11.2025
Более 350 иностранных археологических миссий занимаются раскопками в Египте
КАИР, 3 ноя - РИА Новости, Рустам Имаев. Более 350 иностранных археологических миссий занимаются раскопками в Египте, сообщил РИА Новости генсек Высшего совета страны по делам древностей, археолог Мухаммед Исмаил Халед.
"Более 350 иностранных археологических миссий занимаются раскопками в Египте. Также работают свыше 60 египетских", - сказал Халед в кулуарах церемонии официального открытия Большого Египетского музея в Гизе, состоявшейся 1 ноября.
Отвечая на вопрос о взаимодействии с археологами из России, он подчеркнул, что Египет открыт к сотрудничеству со всеми иностранными археологическими экспедициями.
Артефакты, найденные в ходе раскопок около Александрии, Египет - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Археологи нашли в Египте монеты с изображением Клеопатры
9 декабря 2024, 00:55
 
