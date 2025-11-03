Рейтинг@Mail.ru
Тутберидзе показала новое оружие: эта фигуристка готова брать только золото - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:20 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/dvoeglazova-2052665436.html
Тутберидзе показала новое оружие: эта фигуристка готова брать только золото
Тутберидзе показала новое оружие: эта фигуристка готова брать только золото - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Тутберидзе показала новое оружие: эта фигуристка готова брать только золото
В российском женском одиночном катании – новый претендент на лидерство. РИА Новости Спорт рассказывает об ученице Этери Тутберидзе, покорившей публику на первом РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T18:20:00+03:00
2025-11-03T18:20:00+03:00
фигурное катание
алиса двоеглазова
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052664576_0:71:3391:1978_1920x0_80_0_0_db32aa1f29013baac4130c9890a5abbf.jpg
/20251101/lazarev-2052402234.html
/20251101/valieva-2052439830.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Влад Жуков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838137514_265:0:946:681_100x100_80_0_0_925963b42f0ba41e397f902185d1caed.png
Влад Жуков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838137514_265:0:946:681_100x100_80_0_0_925963b42f0ba41e397f902185d1caed.png
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052664576_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_9c604b7a9cc79cb1fadad542627ff31b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
алиса двоеглазова, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), авторы риа новости спорт, материалы риа спорт
Фигурное катание, Алиса Двоеглазова, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт

Тутберидзе показала новое оружие: эта фигуристка готова брать только золото

© РИА Новости / Александр ВильфАлиса Двоеглазова
Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать в
Дзен
Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
В российском женском одиночном катании – новый претендент на лидерство. РИА Новости Спорт рассказывает об ученице Этери Тутберидзе, покорившей публику на первом же в своей карьере этапе Гран-при.

Открытие от Липницкой

Соперниц на турнире в Красноярске у Алисы Двоеглазовой практически не было. В списке участниц, помимо нее самой, лишь одна девушка заявляет элементы ультра-си – Мария Елисова. В произвольной программе она выполнила два тройных акселя, но это ей не помогло. У нее 188,23 балла по сумме и лишь четвертое место.
Остальные фигуристки без ультра-си выдали прокаты, близкие к личным пиковым значениям. Была хороша Анна Ляшенко из штаба Юлии Липницкой – тоже дебютантка взрослого уровня. По совокупности она накатала на уверенное второе место с отрывом от остальных. Достойно выглядела ученица Сергея Давыдова Елизавета Куликова.
© РИА Новости / Александр ВильфАнна Ляшенко, Алиса Двоеглазова и Елизавета Куликова
Анна Ляшенко, Алиса Двоеглазова и Елизавета Куликова - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Анна Ляшенко, Алиса Двоеглазова и Елизавета Куликова
Но между ними и Двоеглазовой – от 20 баллов и более (Алиса набрала 217,79). В текущем сезоне стараются судить строже, поэтому Алису, можно сказать, пожурили. Было, впрочем, за что – в произвольной она сделала "бабочку" на стартовом четверном лутце и была вынуждена немного перекроить программу по ходу, чтобы избежать повторов. И даже в этих условиях между ней и остальными – пропасть, которую никак не отыграть.
У нее по-прежнему есть трудности со стабилизацией всего того прыжкового великолепия, что есть у нее в заявке. Она владеет тремя видами четверных прыжков, среди которых дорогие лутц и флип, а также тулуп. В разработке – тройной аксель. По сути, сейчас Алиса близка к пиковым значениям сложности женского одиночного катания. Близкий по совокупной трудности контент катали в былые годы такие легенды, как Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова.
Лев Лазарев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Гениальный фигурист запутал себя и судей: скандал на Гран-при России
1 ноября, 19:10

Злая и готовая

Не дается и четверной лутц в начале программы. После произвольной в Красноярске фигуристка сама обратила на него внимание:
«
"Очень рада, что выиграла этот этап – свой первый по взрослым. Прокомментировать могу... Первое, что приходит в голову – четверной лутц. Типа четверной лутц, который должен был быть. Безумно обидно, я уже перепробовала, мне кажется, все настрои на этот прыжок. Много разговаривали с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) на этот счет. Выходила, была злая, была готовая, шестиминутка тоже прошла очень хорошо. Но, видимо, что-то еще нужно делать, потому что у меня уже закончились мысли о том, что нужно изменить в тренировочном процессе, чтобы он уже получился у меня", - цитирует Двоеглазову "Чемпионат".
Успешный четверной лутц вернет ее баллы на уровень 220 и более. Столько она получала в юниорские годы, но с тех пор времена изменились – равно как и политика партии. Теперь баллы пытаются придерживать, поэтому с учетом инфляции нынешние 220 – это как 230 и более еще сезоном ранее.
© РИА Новости / Александр ВильфАлиса Двоеглазова
Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Алиса Двоеглазова
В текущей стадии развития нашего женского одиночного катания лишь одна спортсменка в состоянии перебить такой результат, и ее имя – Аделия Петросян. В полной боевой готовности, с произвольной программой с четверными, она почти гарантированно победит.
Но вот в чем нюанс – Аделия сейчас находится в состоянии борьбы с самой собой. И совершенно не факт, что оставшиеся внутрироссийские старты имеют для нее настолько серьезное значение, чтобы выходить на них во всеоружии. Все лето она боролась с последствиями давнего повреждения, из-за чего начала набор формы позже остальных, поэтому такой сценарий может оказаться для нее неактуальным. Ее цель – Олимпиада-2026, а все, что кроме – лишь перевалочные пункты.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян
В отличие от Двоеглазовой. Сейчас национальные турниры представляют для нее не просто площадку для дебюта, а своего рода трамплин в будущее. Каким оно окажется – пока вопрос. Но одно можно сказать точно – в мире никто не в состоянии составить ей конкуренцию при чистых прокатах.
Осталось только добиться этой чистоты. Но на это у нашей фигуристки времени еще предостаточно.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Соблазняла и покоряла: как прошел дебют Валиевой в самой взрослой роли
1 ноября, 23:00
 
Фигурное катаниеАлиса ДвоеглазоваФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Авторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала