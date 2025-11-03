Тутберидзе показала новое оружие: эта фигуристка готова брать только золото

В российском женском одиночном катании – новый претендент на лидерство. РИА Новости Спорт рассказывает об ученице Этери Тутберидзе, покорившей публику на первом же в своей карьере этапе Гран-при.

Открытие от Липницкой

Соперниц на турнире в Красноярске у Алисы Двоеглазовой практически не было. В списке участниц, помимо нее самой, лишь одна девушка заявляет элементы ультра-си – Мария Елисова. В произвольной программе она выполнила два тройных акселя, но это ей не помогло. У нее 188,23 балла по сумме и лишь четвертое место.

Остальные фигуристки без ультра-си выдали прокаты, близкие к личным пиковым значениям. Была хороша Анна Ляшенко из штаба Юлии Липницкой – тоже дебютантка взрослого уровня. По совокупности она накатала на уверенное второе место с отрывом от остальных. Достойно выглядела ученица Сергея Давыдова Елизавета Куликова.

Но между ними и Двоеглазовой – от 20 баллов и более (Алиса набрала 217,79). В текущем сезоне стараются судить строже, поэтому Алису, можно сказать, пожурили. Было, впрочем, за что – в произвольной она сделала "бабочку" на стартовом четверном лутце и была вынуждена немного перекроить программу по ходу, чтобы избежать повторов. И даже в этих условиях между ней и остальными – пропасть, которую никак не отыграть.

У нее по-прежнему есть трудности со стабилизацией всего того прыжкового великолепия, что есть у нее в заявке. Она владеет тремя видами четверных прыжков, среди которых дорогие лутц и флип, а также тулуп. В разработке – тройной аксель. По сути, сейчас Алиса близка к пиковым значениям сложности женского одиночного катания. Близкий по совокупной трудности контент катали в былые годы такие легенды, как Анна Щербакова Камила Валиева и Александра Трусова.

Злая и готовая

Не дается и четверной лутц в начале программы. После произвольной в Красноярске фигуристка сама обратила на него внимание:

« "Очень рада, что выиграла этот этап – свой первый по взрослым. Прокомментировать могу... Первое, что приходит в голову – четверной лутц. Типа четверной лутц, который должен был быть. Безумно обидно, я уже перепробовала, мне кажется, все настрои на этот прыжок. Много разговаривали с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) на этот счет. Выходила, была злая, была готовая, шестиминутка тоже прошла очень хорошо. Но, видимо, что-то еще нужно делать, потому что у меня уже закончились мысли о том, что нужно изменить в тренировочном процессе, чтобы он уже получился у меня", - цитирует Двоеглазову "Чемпионат".

Успешный четверной лутц вернет ее баллы на уровень 220 и более. Столько она получала в юниорские годы, но с тех пор времена изменились – равно как и политика партии. Теперь баллы пытаются придерживать, поэтому с учетом инфляции нынешние 220 – это как 230 и более еще сезоном ранее.

В текущей стадии развития нашего женского одиночного катания лишь одна спортсменка в состоянии перебить такой результат, и ее имя – Аделия Петросян . В полной боевой готовности, с произвольной программой с четверными, она почти гарантированно победит.

Но вот в чем нюанс – Аделия сейчас находится в состоянии борьбы с самой собой. И совершенно не факт, что оставшиеся внутрироссийские старты имеют для нее настолько серьезное значение, чтобы выходить на них во всеоружии. Все лето она боролась с последствиями давнего повреждения, из-за чего начала набор формы позже остальных, поэтому такой сценарий может оказаться для нее неактуальным. Ее цель – Олимпиада-2026, а все, что кроме – лишь перевалочные пункты.

В отличие от Двоеглазовой. Сейчас национальные турниры представляют для нее не просто площадку для дебюта, а своего рода трамплин в будущее. Каким оно окажется – пока вопрос. Но одно можно сказать точно – в мире никто не в состоянии составить ей конкуренцию при чистых прокатах.