В ГАИ назвали причину ДТП с четырьмя фурами в Иркутской области
В ГАИ назвали причину ДТП с четырьмя фурами в Иркутской области - РИА Новости, 03.11.2025
В ГАИ назвали причину ДТП с четырьмя фурами в Иркутской области
Причиной ДТП на трассе Р-258 "Сибирь" в Приангарье стал выезд одного из большегрузов на встречную полосу, по которой в тот момент двигались три грузовых...
ДТП с четырьмя фурами в Иркутской области
Четыре фуры столкнулись в Иркутской области, два человека погибли, двое пострадали.
В ГАИ назвали причину ДТП с четырьмя фурами в Иркутской области
Выезд фуры на встречную полосу спровоцировал ДТП с 4 большегрузами в Приангарье
ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Причиной ДТП на трассе Р-258 "Сибирь" в Приангарье стал выезд одного из большегрузов на встречную полосу, по которой в тот момент двигались три грузовых автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области в Telegram-канале.
В Куйтунском районе
на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" произошло столкновение четырех большегрузов. В ДТП погибли три человека, один из них скончался в больнице. Это граждане Белоруссии
и Китая
. Еще один пострадавший - гражданин КНР, находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. Пятый пострадавший, гражданин России
, от госпитализации отказался, он получил ушибы.
"По предварительной информации водитель большегруза не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, по которой двигались еще три грузовых автомобиля. Произошло столкновение и вынос еще одной машины на противоположную полосу", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают спасатели, сотрудники полиции, специалисты дорожной службы. Движение на участке закрыто в обе стороны, транспорт идет в объезд через деревню Листвянка Куйтунского района.
Следственные органы проводят проверку по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.