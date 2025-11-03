Рейтинг@Mail.ru
В Твери арестовали виновника резонансного ДТП
15:19 03.11.2025
В Твери арестовали виновника резонансного ДТП
Суд в Твери заключил под стражу виновника ДТП, выехавшего на тротуар вблизи остановки общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще трое...
2025
тверь, россия
Происшествия, Тверь, Россия
РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Твери заключил под стражу виновника ДТП, выехавшего на тротуар вблизи остановки общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще трое получили травмы, сообщила прокуратура региона.
Ранее суд в Твери дважды отказывал в удовлетворении ходатайств следствия о заключении виновника ДТП под стражу.
ДТП произошло 23 октября. Как сообщало СУСК, мужчина при движении через перекресток, превысив скорость и опасаясь столкновения с выезжающим с второстепенной дороги автомобилем, выехал на полосу встречного движения, после чего - на тротуар вблизи остановки общественного транспорта. Пострадали четыре человека, включая семилетнего ребенка. Суд избрал виновнику ДТП меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Позднее скончалась одна из пострадавших, офицер полиции, как уточняло УМВД. Региональное СУСК заявило, что виновнику ДТП предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие вышло с ходатайством об изменении меры пресечения на заключение под стражу, но суд вновь отказал.
"С учетом мнения прокуратуры 27-летний мужчина, по вине которого погибла женщина, а трое пострадали, заключен под стражу", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.
СУСК по региону в своем Telegram-канале уточняет, что мужчина обвиняется по статьям о покушении на убийство и убийстве, совершенном общеопасным способом, из хулиганских побуждений.
Как поясняет прокуратура, согласно материалам уголовного дела водитель автомобиля, "предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, но сознательно их допуская и относясь к ним безразлично, умышленно превысил скорость, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта".
По данным ведомства, только в 2025 году молодой человек 17 раз привлекался за нарушения ПДД, в подавляющем большинстве – за нарушение скоростного режима.
