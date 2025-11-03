В Твери арестовали виновника резонансного ДТП

РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Твери заключил под стражу виновника ДТП, выехавшего на тротуар вблизи остановки общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще трое получили травмы, сообщила прокуратура региона.

Ранее суд в Твери дважды отказывал в удовлетворении ходатайств следствия о заключении виновника ДТП под стражу.

ДТП произошло 23 октября. Как сообщало СУСК, мужчина при движении через перекресток, превысив скорость и опасаясь столкновения с выезжающим с второстепенной дороги автомобилем, выехал на полосу встречного движения, после чего - на тротуар вблизи остановки общественного транспорта. Пострадали четыре человека, включая семилетнего ребенка. Суд избрал виновнику ДТП меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Позднее скончалась одна из пострадавших, офицер полиции, как уточняло УМВД. Региональное СУСК заявило, что виновнику ДТП предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие вышло с ходатайством об изменении меры пресечения на заключение под стражу, но суд вновь отказал.

"С учетом мнения прокуратуры 27-летний мужчина, по вине которого погибла женщина, а трое пострадали, заключен под стражу", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

СУСК по региону в своем Telegram-канале уточняет, что мужчина обвиняется по статьям о покушении на убийство и убийстве, совершенном общеопасным способом, из хулиганских побуждений.

Как поясняет прокуратура, согласно материалам уголовного дела водитель автомобиля, "предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, но сознательно их допуская и относясь к ним безразлично, умышленно превысил скорость, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта".