Прокуратура контролирует проверку после ДТП с четырьмя фурами в Приангарье - РИА Новости, 03.11.2025
14:35 03.11.2025
Прокуратура контролирует проверку после ДТП с четырьмя фурами в Приангарье
Прокуратура контролирует проверку после ДТП с четырьмя фурами в Приангарье
Прокуратура контролирует проверку после ДТП с четырьмя фурами в Приангарье
Прокуратура контролирует проверку, начатую следственными органами после ДТП с четырьмя большегрузами в Приангарье на трассе Р-255 "Сибирь"
ДТП с четырьмя фурами в Иркутской области
Четыре фуры столкнулись в Иркутской области, два человека погибли, двое пострадали.
Прокуратура контролирует проверку после ДТП с четырьмя фурами в Приангарье

Прокуратура контролирует проверку после смертельного ДТП с 4 фурами в Приангарье

ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Прокуратура контролирует проверку, начатую следственными органами после ДТП с четырьмя большегрузами в Приангарье на трассе Р-255 "Сибирь", сообщает Иркутская областная прокуратура.
В Куйтунском районе на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" произошло столкновение четырех большегрузов. В ДТП погибли три человека, один из них скончался в больнице. Еще один пострадавший находится с травмами в медучреждении. Пятый пострадавший от госпитализации отказался, он получил ушибы. Среди погибших и пострадавших – граждане из Белоруссии и Китая. О произошедшем проинформировали МИД этих стран. На месте работают спасатели, медики, сотрудники полиции, которые разбираются в произошедшем, специалисты Дорожной службы.
"Прокуратура Куйтунского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Движение на месте ДТП перекрыто в обоих направлениях. Объезд осуществляется через деревню Листвянка Куйтунского района.
В Забайкалье возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП
