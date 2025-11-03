https://ria.ru/20251103/dtp-2052634210.html
Во Владимирской области уточнили информацию о массовом ДТП
Во Владимирской области уточнили информацию о массовом ДТП - РИА Новости, 03.11.2025
Во Владимирской области уточнили информацию о массовом ДТП
УМВД Владимирской области уточнило информацию о происшествии на М-12, где в четырех ДТП столкнулись девять транспортных средств. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:32:00+03:00
2025-11-03T14:32:00+03:00
2025-11-03T14:32:00+03:00
происшествия
владимирская область
муромский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052606952_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_fba712f19ee30d47d1ac4dfc1e8dbff0.jpg
https://ria.ru/20251103/dtp-2052626706.html
https://ria.ru/20251103/dtp-2052587332.html
владимирская область
муромский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052606952_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_67425a3d711392eecb444d83563ae3e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, муромский район
Происшествия, Владимирская область, Муромский район
Во Владимирской области уточнили информацию о массовом ДТП
МВД: во Владимирской области в 4 ДТП с 9 автомобилями пострадали 4 человека
РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. УМВД Владимирской области уточнило информацию о происшествии на М-12, где в четырех ДТП столкнулись девять транспортных средств.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД, на 322 километре трассы М-12 во Владимирской области
столкнулись восемь транспортных средств, пострадали, предварительно, четыре человека.
"Третьего ноября 2025 года на участке автодороги М-12 "Восток" с 322 по 323 километр в Муромском районе
Владимирской области произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием 9 транспортных средств", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, около 5.15 мск столкнулись три легковых автомобиля и один большегруз.
Уточняется, что около 5.40 мск произошло столкновение автомобилей Audi под управлением водителя 1965 года рождения и фуры Volvo под управлением водителя 1970 года рождения. За медпомощью обратился пассажир Audi.
Около 5.45 мск, дополняет УМВД, произошло столкновение Volvo, участника предыдущего ДТП и автомобиля ВАЗ, в результате чего в медицинское учреждение направлены водитель ВАЗ и его пассажир.
Около 6.10 мск столкнулись "Камаз" под управлением водителя 1993 года рождения и автомобиль Volvo, за рулем которого находился водитель 1988 года рождения. За медицинской помощью обратился водитель Volvo.
По данным УМВД, движение на участке пути приостанавливалось с 6.10, в 8.20 оно полностью восстановлено.