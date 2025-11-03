Последствия ДТП на трассе М-12 во Владимирской области

Последствия ДТП на трассе М-12 во Владимирской области

Во Владимирской области уточнили информацию о массовом ДТП

РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. УМВД Владимирской области уточнило информацию о происшествии на М-12, где в четырех ДТП столкнулись девять транспортных средств.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД, на 322 километре трассы М-12 во Владимирской области столкнулись восемь транспортных средств, пострадали, предварительно, четыре человека.

"Третьего ноября 2025 года на участке автодороги М-12 "Восток" с 322 по 323 километр в Муромском районе Владимирской области произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием 9 транспортных средств", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, около 5.15 мск столкнулись три легковых автомобиля и один большегруз.

Уточняется, что около 5.40 мск произошло столкновение автомобилей Audi под управлением водителя 1965 года рождения и фуры Volvo под управлением водителя 1970 года рождения. За медпомощью обратился пассажир Audi.

Около 5.45 мск, дополняет УМВД, произошло столкновение Volvo, участника предыдущего ДТП и автомобиля ВАЗ, в результате чего в медицинское учреждение направлены водитель ВАЗ и его пассажир.

Около 6.10 мск столкнулись "Камаз" под управлением водителя 1993 года рождения и автомобиль Volvo, за рулем которого находился водитель 1988 года рождения. За медицинской помощью обратился водитель Volvo.