Во Владимирской области уточнили информацию о массовом ДТП
14:32 03.11.2025
Во Владимирской области уточнили информацию о массовом ДТП
Во Владимирской области уточнили информацию о массовом ДТП
2025
происшествия, владимирская область, муромский район
Происшествия, Владимирская область, Муромский район
© Главное управление МЧС России по Владимирской областиПоследствия ДТП на трассе М-12 во Владимирской области
Последствия ДТП на трассе М-12 во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Главное управление МЧС России по Владимирской области
Последствия ДТП на трассе М-12 во Владимирской области
РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. УМВД Владимирской области уточнило информацию о происшествии на М-12, где в четырех ДТП столкнулись девять транспортных средств.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД, на 322 километре трассы М-12 во Владимирской области столкнулись восемь транспортных средств, пострадали, предварительно, четыре человека.
"Третьего ноября 2025 года на участке автодороги М-12 "Восток" с 322 по 323 километр в Муромском районе Владимирской области произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием 9 транспортных средств", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, около 5.15 мск столкнулись три легковых автомобиля и один большегруз.
Уточняется, что около 5.40 мск произошло столкновение автомобилей Audi под управлением водителя 1965 года рождения и фуры Volvo под управлением водителя 1970 года рождения. За медпомощью обратился пассажир Audi.
Около 5.45 мск, дополняет УМВД, произошло столкновение Volvo, участника предыдущего ДТП и автомобиля ВАЗ, в результате чего в медицинское учреждение направлены водитель ВАЗ и его пассажир.
Около 6.10 мск столкнулись "Камаз" под управлением водителя 1993 года рождения и автомобиль Volvo, за рулем которого находился водитель 1988 года рождения. За медицинской помощью обратился водитель Volvo.
По данным УМВД, движение на участке пути приостанавливалось с 6.10, в 8.20 оно полностью восстановлено.
