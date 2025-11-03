Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Иркутской области погибли белорусские граждане
14:29 03.11.2025
В ДТП в Иркутской области погибли белорусские граждане
В ДТП в Иркутской области погибли белорусские граждане
Два гражданина Белоруссии погибли в ДТП в Иркутской области, дипломаты республики уточняют обстоятельства трагедии, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД. РИА Новости, 03.11.2025
белоруссия
иркутская область
куйтунский район
игорь кобзев
происшествия
белоруссия
иркутская область
куйтунский район
2025
ДТП с четырьмя фурами в Иркутской области
Четыре фуры столкнулись в Иркутской области, два человека погибли, двое пострадали.
белоруссия, иркутская область, куйтунский район, игорь кобзев, происшествия
Белоруссия, Иркутская область, Куйтунский район, Игорь Кобзев, Происшествия
В ДТП в Иркутской области погибли белорусские граждане

В ДТП на трассе "Сибирь" с 4 фурами погибли два гражданина Белоруссии

МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Два гражданина Белоруссии погибли в ДТП в Иркутской области, дипломаты республики уточняют обстоятельства трагедии, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД.
"По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 3 ноября в Куйтунском районе Иркутской области Российской Федерации, погибли два гражданина Республики Беларусь", - проинформировали в пресс-службе.
Там отметили, что посольство Белоруссии в России находится в контакте с российскими компетентными органами для уточнения всех обстоятельств трагедии и оказания необходимого консульского содействия семьям погибших.
"МИД выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, благодарит российские экстренные службы и медицинских работников за оперативные действия на месте происшествия", - подчеркнули в пресс-службе.
В Куйтунском районе на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" произошло столкновение четырех большегрузов. В ДТП погибли три человека. Еще один пострадавший находится с травмами в медучреждении. Пятый пострадавший от госпитализации отказался, он получил ушибы. Среди погибших и пострадавших в ДТП на трассе "Сибирь" в Иркутской области - граждане Белоруссии и Китая, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
БелоруссияИркутская областьКуйтунский районИгорь КобзевПроисшествия
 
 
