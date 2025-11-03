В ДТП в Иркутской области погибли белорусские граждане

МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Два гражданина Белоруссии погибли в ДТП в Иркутской области, дипломаты республики уточняют обстоятельства трагедии, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД.

"МИД выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, благодарит российские экстренные службы и медицинских работников за оперативные действия на месте происшествия", - подчеркнули в пресс-службе.