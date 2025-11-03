Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Иркутской области погибли и пострадали граждане Белоруссии и Китая
14:10 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/dtp-2052629932.html
В ДТП в Иркутской области погибли и пострадали граждане Белоруссии и Китая
В ДТП в Иркутской области погибли и пострадали граждане Белоруссии и Китая
Среди погибших и пострадавших в ДТП на трассе "Сибирь" в Иркутской области - граждане Белоруссии и Китая, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:10:00+03:00
2025-11-03T14:10:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052596765_2:0:1266:711_1920x0_80_0_0_3871be4d19bfb8ae2e3083ace9d0868e.jpg
2025
ДТП с четырьмя фурами в Иркутской области
Четыре фуры столкнулись в Иркутской области, два человека погибли, двое пострадали.
В ДТП в Иркутской области погибли и пострадали граждане Белоруссии и Китая

Кобзев: в ДТП на трассе "Сибирь" погибли и пострадали граждане Белоруссии и КНР

Последствия ДТП с участием грузовиков в Куйтунском районе Иркутской области
ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Среди погибших и пострадавших в ДТП на трассе "Сибирь" в Иркутской области - граждане Белоруссии и Китая, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
В Куйтунском районе на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" произошло столкновение четырех большегрузов. В ДТП погибли три человека. Еще один пострадавший находится с травмами в медучреждении. Пятый пострадавший от госпитализации отказался, он получил ушибы.
"Среди погибших и пострадавших – граждане Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. О произошедшем проинформировали МИД Китая и Беларуси", - написал Кобзев в Telegram-канале.
На месте работают спасатели, медики, сотрудники полиции, которые разбираются в произошедшем, специалисты дорожной службы. Движение на месте ДТП перекрыто в обоих направлениях. Объезд осуществляется через деревню Листвянка Куйтунского района.
Последствия ДТП с участием грузовиков в Куйтунском районе Иркутской области
© 2025 МИА «Россия сегодня»
