В ДТП в Иркутской области погибли и пострадали граждане Белоруссии и Китая

ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Среди погибших и пострадавших в ДТП на трассе "Сибирь" в Иркутской области - граждане Белоруссии и Китая, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
В Куйтунском районе на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" произошло столкновение четырех большегрузов. В ДТП погибли три человека. Еще один пострадавший находится с травмами в медучреждении. Пятый пострадавший от госпитализации отказался, он получил ушибы.
"Среди погибших и пострадавших – граждане Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. О произошедшем проинформировали МИД Китая и Беларуси", - написал Кобзев в Telegram-канале.
На месте работают спасатели, медики, сотрудники полиции, которые разбираются в произошедшем, специалисты дорожной службы. Движение на месте ДТП перекрыто в обоих направлениях. Объезд осуществляется через деревню Листвянка Куйтунского района.
© Фото : МЧС Иркутской области/TelegramПоследствия ДТП с участием грузовиков в Куйтунском районе Иркутской области
Последствия ДТП с участием грузовиков в Куйтунском районе Иркутской области