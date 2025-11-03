https://ria.ru/20251103/dtp-2052626706.html
В Иркутской области выросло число жертв ДТП с четырьмя фурами
В Иркутской области выросло число жертв ДТП с четырьмя фурами
Один из пострадавших в ДТП в Иркутской области водителей большегруза скончался в больнице, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев. Таким образом, число... РИА Новости, 03.11.2025
ДТП с четырьмя фурами в Иркутской области
Четыре фуры столкнулись в Иркутской области, два человека погибли, двое пострадали.
В Иркутской области выросло число жертв ДТП с четырьмя фурами
Число жертв ДТП с фурами в Иркутской области увеличилось до трёх человек