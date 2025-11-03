https://ria.ru/20251103/dtp-2052599538.html
Во Владимирской области столкнулись восемь машин, есть пострадавшие
Во Владимирской области столкнулись восемь машин, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.11.2025
Во Владимирской области столкнулись восемь машин, есть пострадавшие
Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-12 во Владимирской области, пострадали, предварительно, четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T10:24:00+03:00
2025-11-03T10:24:00+03:00
2025-11-03T11:30:00+03:00
происшествия
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052606952_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_fba712f19ee30d47d1ac4dfc1e8dbff0.jpg
https://ria.ru/20251103/dtp-2052587332.html
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052606952_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_67425a3d711392eecb444d83563ae3e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области столкнулись восемь машин, есть пострадавшие
Во Владимирской области в ДТП с 8 машинами пострадали 4 человека
РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-12 во Владимирской области, пострадали, предварительно, четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Как уточнили в пресс-службе, ДТП произошло на 322 километре автодороги М-12 около 5.20 мск.
«
"В настоящий момент сотрудники полиции еще работают на месте, информация уточняется… Предварительная информация: столкновение нескольких транспортных средств, большегрузов и легковых… По нашей информации, три большегруза и пять легковых автомобилей", - сообщили в УМВД.
Собеседница агентства добавила, что на данный момент "за медицинской помощью обратились четыре человека, все взрослые".
ГУМЧС по региону сообщило о попутном столкновении двух грузовых и шести легковых транспортных средств. Сотрудниками МЧС
проводилась деблокировка одного пострадавшего.