Во Владимирской области столкнулись восемь машин, есть пострадавшие
10:24 03.11.2025 (обновлено: 11:30 03.11.2025)
Во Владимирской области столкнулись восемь машин, есть пострадавшие
происшествия
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимирская область
происшествия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Главное управление МЧС России по Владимирской областиПоследствия ДТП на трассе М-12 во Владимирской области
РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-12 во Владимирской области, пострадали, предварительно, четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Как уточнили в пресс-службе, ДТП произошло на 322 километре автодороги М-12 около 5.20 мск.
"В настоящий момент сотрудники полиции еще работают на месте, информация уточняется… Предварительная информация: столкновение нескольких транспортных средств, большегрузов и легковых… По нашей информации, три большегруза и пять легковых автомобилей", - сообщили в УМВД.
Собеседница агентства добавила, что на данный момент "за медицинской помощью обратились четыре человека, все взрослые".
ГУМЧС по региону сообщило о попутном столкновении двух грузовых и шести легковых транспортных средств. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка одного пострадавшего.
ПроисшествияВладимирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
