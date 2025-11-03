Во Владимирской области столкнулись восемь машин, есть пострадавшие

«

"В настоящий момент сотрудники полиции еще работают на месте, информация уточняется… Предварительная информация: столкновение нескольких транспортных средств, большегрузов и легковых… По нашей информации, три большегруза и пять легковых автомобилей", - сообщили в УМВД.