ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 03.11.2025 (обновлено: 22:52 03.11.2025)
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы ударных FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль с живой силой противника на... РИА Новости, 03.11.2025
2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач расчётом FPV-дронов был обнаружен автомобиль ВСУ, на котором противник осуществлял передвижение. После обнаружения дрона украинские военнослужащие попытались скрыться, однако потеряли управление и вылетели с дороги. Несколько точных попаданий беспилотников полностью уничтожили транспортное средство", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что действия операторов FPV-дронов 77-го мотострелкового полка сорвали ротацию подразделений противника, оставив украинские формирования на одном из участков фронта без снабжения и подкрепления.
