ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы ударных FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль с живой силой противника на... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T10:03:00+03:00
2025-11-03T10:03:00+03:00
2025-11-03T22:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
2025
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Дроны ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении