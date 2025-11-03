ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что действия операторов FPV-дронов 77-го мотострелкового полка сорвали ротацию подразделений противника, оставив украинские формирования на одном из участков фронта без снабжения и подкрепления.