Достала признали первой звездой недели в НХЛ
Достала признали первой звездой недели в НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Достала признали первой звездой недели в НХЛ
Чешский вратарь "Анахайм Дакс" Лукаш Достал стал первой звездой минувшей недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 03.11.2025
