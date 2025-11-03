Рейтинг@Mail.ru
Достала признали первой звездой недели в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
21:28 03.11.2025
Достала признали первой звездой недели в НХЛ
Достала признали первой звездой недели в НХЛ
спорт, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Лукаш Достал
© РИА Новости / Крис Бэрри
Лукаш Достал. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Чешский вратарь "Анахайм Дакс" Лукаш Достал стал первой звездой минувшей недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте организации.
Достал выиграл все три матча, в среднем отражая 94,8% бросков. В матче с "Флоридой Пантерз" (3:2, по буллитам) он отразил два из трех бросков в послематчевой серии.
Второй звездой недели лига признала нападающего "Оттавы Сенаторз" Дрейка Батерсона, который набрал наибольшее среди всех игроков количество очков на неделе - 8 (3 гола + 5 передач). Шайбы канадца в ворота "Вашингтон Кэпиталз" и "Бостон Брюинз" стали победными.
Третьей звездой недели стал Филипп Курашев из "Сан-Хосе Шаркс". На счету швейцарского нападающего 7 баллов (4+3) в четырех играх. В матче с "Колорадо Эвеланш" он забросил победную шайбу в овертайме.
Хоккей Спорт Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
