ФИФА сохранила в силе санкции против семерых игроков сборной Малайзии

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) сохранил в силе санкции в отношении семерых игроков сборной Малайзии, которые подделали документы, сообщается на сайте организации.
В конце сентября ФИФА отстранила на 12 месяцев Факундо Гарсеса, Габриэля Фелипе, Родриго Ольгадо, Иманоля Мачуку, Жоау Фигейреду, Джона Ирасабаля и Эктора Алехандро Хевеля Серрано.
В связи с отклонением апелляции игроки должны будут выплатить штраф в размере 2 тысячи швейцарских франков (около 2,1 тыс евро) каждый. Ассоциация футбола Малайзии оштрафована на 350 тысяч швейцарских франков (около 374 тыс евро).
Ранее Футбольная ассоциация Малайзии подала в ФИФА запросы о праве на участие игроков и при этом использовала поддельную документацию, чтобы иметь возможность выставить на поле вышеуказанных игроков. Все футболисты были включены в состав сборной на матч третьего раунда квалификации Кубка Азии против команды Вьетнама и появились на поле по ходу встречи.