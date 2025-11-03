Рейтинг@Mail.ru
ФИФА сохранила в силе санкции против семерых игроков сборной Малайзии
Футбол
 
18:54 03.11.2025
ФИФА сохранила в силе санкции против семерых игроков сборной Малайзии
ФИФА сохранила в силе санкции против семерых игроков сборной Малайзии
Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) сохранил в силе санкции в отношении семерых игроков сборной Малайзии, которые подделали документы,... РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025
ФИФА сохранила в силе санкции против семерых игроков сборной Малайзии

ФИФА сохранила санкции против игроков сборной Малайзии за подделку документов

Штаб-квартира FIFA в Цюрихе
Штаб-квартира FIFA в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Getty Images / Nick Potts - PA Images
Штаб-квартира FIFA в Цюрихе. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) сохранил в силе санкции в отношении семерых игроков сборной Малайзии, которые подделали документы, сообщается на сайте организации.
В конце сентября ФИФА отстранила на 12 месяцев Факундо Гарсеса, Габриэля Фелипе, Родриго Ольгадо, Иманоля Мачуку, Жоау Фигейреду, Джона Ирасабаля и Эктора Алехандро Хевеля Серрано.
В связи с отклонением апелляции игроки должны будут выплатить штраф в размере 2 тысячи швейцарских франков (около 2,1 тыс евро) каждый. Ассоциация футбола Малайзии оштрафована на 350 тысяч швейцарских франков (около 374 тыс евро).
Ранее Футбольная ассоциация Малайзии подала в ФИФА запросы о праве на участие игроков и при этом использовала поддельную документацию, чтобы иметь возможность выставить на поле вышеуказанных игроков. Все футболисты были включены в состав сборной на матч третьего раунда квалификации Кубка Азии против команды Вьетнама и появились на поле по ходу встречи.
Стало известно представительство РФС в комитетах и комиссиях ФИФА
9 октября, 14:47
 
Футбол
 
