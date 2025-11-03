Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне работы группировки "Днепр"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 03.11.2025
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне работы группировки "Днепр"
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне работы группировки "Днепр"
Силы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более 70 боевиков ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
2025-11-03T12:35:00+03:00
2025-11-03T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
2025
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне работы группировки "Днепр"

Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более 70 боевиков ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка, Степногорск Запорожской области, Никольское и Днепровское Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Уничтожены более 70 военнослужащих, боевая машина пехоты, 15 автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук", четыре безэкипажных катера, три станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, склад горючего и три склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
