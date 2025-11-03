https://ria.ru/20251103/dnepr-2052617067.html
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне работы группировки "Днепр"
Силы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более 70 боевиков ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.11.2025
