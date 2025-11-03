Рейтинг@Mail.ru
"Это геноцид". В Раде выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 03.11.2025 (обновлено: 20:50 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/dmitruk-2052677222.html
"Это геноцид". В Раде выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского
"Это геноцид". В Раде выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского - РИА Новости, 03.11.2025
"Это геноцид". В Раде выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского
Жестокое отношение к митрополиту Святогорскому Арсению во время слушаний — это геноцид, устроенный лично главой киевского режима, заявил народный депутат... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T20:22:00+03:00
2025-11-03T20:50:00+03:00
в мире
украина
днепропетровская область
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052679559_0:189:1080:797_1920x0_80_0_0_1c85acaed639d9a4438e06c2af64c721.jpg
https://ria.ru/20251103/ukraina-2052671413.html
https://ria.ru/20251103/mitropolit-2052653170.html
украина
днепропетровская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052679559_0:162:1080:972_1920x0_80_0_0_a6034fe21aada4335c6d17a544d19d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровская область, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, киев
В мире, Украина, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Киев
"Это геноцид". В Раде выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского

Депутат Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде из-за гонений на митрополита УПЦ

© Фото : Артем ДмитрукМитрополиту Арсению стало плохо во время заседания суда
Митрополиту Арсению стало плохо во время заседания суда - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : Артем Дмитрук
Митрополиту Арсению стало плохо во время заседания суда
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Жестокое отношение к митрополиту Святогорскому Арсению во время слушаний — это геноцид, устроенный лично главой киевского режима, заявил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Это геноцид и проводит его один человек — Зеленский", — обрушился с критикой он.
Митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Днепропетровске пройдут четыре суда по делу митрополита УПЦ Арсения
Вчера, 19:18
Дмитрук также заявил, что в преследовании митрополита виноват лично Зеленский, а также выступил с серьезным обвинением о том, что глава киевского режима ненавидит православие и все, что с ним связано.
Депутат напомнил, что с 30 октября ежедневно проходят многочасовые заседания по делу митрополита Арсения. Во время сегодняшнего заседания митрополит почувствовал себя плохо, была вызвана скорая помощь.
Дело митрополита Арсения
Архиереи канонической УПЦ 2 ноября направили письмо Владимиру Зеленскому с просьбой освободить наместника Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения для проведения операции из-за проблем со здоровьем. Ранее сотрудники полиции в Днепропетровской области отобрали у митрополита Арсения все лекарства и поместили его в камеру.
СПЖ 28 октября сообщил, что митрополит Арсений по состоянию здоровья был выпущен из СИЗО, однако его тут же увезли в СБУ. На следующий день СПЖ сообщил, что СБУ после повторного задержания наместника "выбила" в медучреждении медицинское заключение о том, что он якобы здоров.
Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Русская православная церковь призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал арест митрополита Арсения "очередной карательной мерой" Киева. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата — крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стало заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Митрополиту УПЦ Арсению стало плохо на заседании суда
Вчера, 16:50
 
В миреУкраинаДнепропетровская областьВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала