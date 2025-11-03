"Это геноцид". В Раде выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Жестокое отношение к митрополиту Святогорскому Арсению во время слушаний — это геноцид, устроенный лично главой киевского режима, заявил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Это геноцид и проводит его один человек — Зеленский", — обрушился с критикой он.
Дмитрук также заявил, что в преследовании митрополита виноват лично Зеленский, а также выступил с серьезным обвинением о том, что глава киевского режима ненавидит православие и все, что с ним связано.
Депутат напомнил, что с 30 октября ежедневно проходят многочасовые заседания по делу митрополита Арсения. Во время сегодняшнего заседания митрополит почувствовал себя плохо, была вызвана скорая помощь.
Дело митрополита Арсения
Архиереи канонической УПЦ 2 ноября направили письмо Владимиру Зеленскому с просьбой освободить наместника Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения для проведения операции из-за проблем со здоровьем. Ранее сотрудники полиции в Днепропетровской области отобрали у митрополита Арсения все лекарства и поместили его в камеру.
СПЖ 28 октября сообщил, что митрополит Арсений по состоянию здоровья был выпущен из СИЗО, однако его тут же увезли в СБУ. На следующий день СПЖ сообщил, что СБУ после повторного задержания наместника "выбила" в медучреждении медицинское заключение о том, что он якобы здоров.
Русская православная церковь призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал арест митрополита Арсения "очередной карательной мерой" Киева. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата — крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стало заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.