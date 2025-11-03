Politico: европейских дипломатов шокировали угрозы США из-за налога на CO2

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Европейские делегаты, участвовавшие во встречах по программе ООН "чистый ноль" для мирового судоходства, были потрясены и напуганы угрозами со стороны представителей США, пригрозивших ввести санкции против них и других стран, если те поддержат введение налога на выбросы углерода для судов, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.