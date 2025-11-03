Politico: европейских дипломатов шокировали угрозы США из-за налога на CO2

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Европейские делегаты, участвовавшие во встречах по программе ООН "чистый ноль" для мирового судоходства, были потрясены и напуганы угрозами со стороны представителей США, пригрозивших ввести санкции против них и других стран, если те поддержат введение налога на выбросы углерода для судов, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.
На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что американские дипломаты, участвовавшие во встречах в Лондоне, посвященных рамочной программе ООН "чистый ноль" для мирового судоходства, запугивали коллег из других государств, обещая ввести санкции, если те поддержат введение налога на выбросы углерода для судов. По данным издания, это коснулось африканских и малых островных государств Тихого океана и Карибского бассейна, а меры запугивания включали в себя угрозы введения санкций, осложняющих получение виз для моряков, и возможные ограничения на въезд в США.
"Другой чиновник из Еврокомиссии добавил, что дипломаты возвращались домой после встреч (с представителями США в американском посольстве - ред.) ошеломленными", - пишет издание.
По словам еще одного чиновника, представители стран Европы впервые столкнулись с подобным давлением на международных переговорах. Он рассказал, что людей вызывали в посольство США в Лондоне, где подвергали запугиванию и угрожали принудительной остановкой деятельности бизнеса, а также лишением виз их родственников.
"Делегаты, подвергнувшиеся этой кампании запугивания, отказались давать комментарии, боясь, что США воплотят свои ультиматумы в жизнь", - отмечает Politico.
Ранее Международная морская организация (ИМО) с целью борьбы с глобальным потеплением вынесла на голосование предложение установить лимиты на выбросы парниковых газов и ввести за них глобальный сбор в отношении крупных океанских судов водоизмещением более 5000 регистровых тонн, на долю которых приходится 85% от общего объема выбросов от международного судоходства. Президент США Дональд Трамп призвал членов Международной морской организации (ИМО) проголосовать против введения этого глобального налога на выбросы углерода. Под давлением со стороны США члены ИМО не смогли одобрить предложение. Большинство стран ЕС проголосовали против заморозки соглашения, однако Греция и Кипр от голосования воздержались.