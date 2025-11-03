https://ria.ru/20251103/dinamo-2052644871.html
Источник: "Динамо" готово рассмотреть предложения по Кутицкому
Источник: "Динамо" готово рассмотреть предложения по Кутицкому - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Источник: "Динамо" готово рассмотреть предложения по Кутицкому
Московское "Динамо" будет готово рассматривать предложения по футболисту Александру Кутицкому в зимнее трансферное окно, сообщил РИА Новости источник, близкий к
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Московское "Динамо" будет готово рассматривать предложения по футболисту Александру Кутицкому в зимнее трансферное окно, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
По словам собеседника агентства, в клубе не исключают варианта ухода 23-летнего игрока в аренду, если поступит подходящее предложение, которое устроит обе стороны.
В текущем сезоне Кутицкий провел 14 матчей в различных турнирах. Его соглашение с "Динамо" рассчитано до 2029 года.