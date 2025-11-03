Рейтинг@Mail.ru
Источник: "Динамо" готово рассмотреть предложения по Кутицкому - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:39 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/dinamo-2052644871.html
Источник: "Динамо" готово рассмотреть предложения по Кутицкому
Источник: "Динамо" готово рассмотреть предложения по Кутицкому - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Источник: "Динамо" готово рассмотреть предложения по Кутицкому
Московское "Динамо" будет готово рассматривать предложения по футболисту Александру Кутицкому в зимнее трансферное окно, сообщил РИА Новости источник, близкий к РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T15:39:00+03:00
2025-11-03T15:39:00+03:00
футбол
александр кутицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880459258_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3db4ea74da22ea74147a1a7d9c4a9ec8.jpg
/20250330/tjukavin-2008214753.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880459258_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_919564db609d3db51d34ce70fedf2b35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александр кутицкий
Футбол, Александр Кутицкий
Источник: "Динамо" готово рассмотреть предложения по Кутицкому

"Динамо" готово рассмотреть предложения по аренде футболиста Кутицкого зимой

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгрок "Динамо" Александр Кутицкий (слева)
Игрок Динамо Александр Кутицкий (слева) - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Игрок "Динамо" Александр Кутицкий (слева). Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Московское "Динамо" будет готово рассматривать предложения по футболисту Александру Кутицкому в зимнее трансферное окно, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
По словам собеседника агентства, в клубе не исключают варианта ухода 23-летнего игрока в аренду, если поступит подходящее предложение, которое устроит обе стороны.
В текущем сезоне Кутицкий провел 14 матчей в различных турнирах. Его соглашение с "Динамо" рассчитано до 2029 года.
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Тренер "Динамо" рассказал о состоянии Тюкавина
30 марта, 10:05
 
ФутболАлександр Кутицкий
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала