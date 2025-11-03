Источник: "Динамо" готово рассмотреть предложения по Кутицкому

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Московское "Динамо" будет готово рассматривать предложения по футболисту Александру Кутицкому в зимнее трансферное окно, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

По словам собеседника агентства, в клубе не исключают варианта ухода 23-летнего игрока в аренду, если поступит подходящее предложение, которое устроит обе стороны.