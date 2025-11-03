https://ria.ru/20251103/dimitrov-2052614498.html
ВС России освободили 24 здания в Димитрове
ВС России освободили 24 здания в Димитрове - РИА Новости, 03.11.2025
ВС России освободили 24 здания в Димитрове
МО РФ: ОСВОБОЖДЕНЫ 24 ЗДАНИЯ В СЕВЕРНОЙ, ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТЯХ ДИМИТРОВА, ИДЕТ СЖАТИЕ КОЛЬЦА ОКРУЖЕНИЯ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА С ВОСТОКА РИА Новости, 03.11.2025
ВС России освободили 24 здания в Димитрове
