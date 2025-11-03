"Бруклин" уступил "Филадельфии" в матче НБА, Демин набрал 5 очков

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс" проиграл "Филадельфии Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 129:105 (40:37, 33:18, 17:23, 39:27). Самыми результативными игроками стали форвард "Филадельфии" Келли Убре и защитник "Бруклина" Кэм Томас, набравшие по 29 очков. Также дабл-дабл оформили защитник "Севенти Сиксерс" Квентин Граймс (22 очка, 13 передач) и форвард "Нетс" Майкл Портер (17 очков, 17 подборов).
Российский защитник "Бруклина" Егор Демин провел на паркете 15 минут, набрал 5 очков и сделал 2 передачи.
"Бруклин" проиграл во всех шести матчах со старта регулярного чемпионата и занимает последнее, 15-е место в таблице Восточной конференции, где на первой строчке располагается "Филадельфия" (5 побед, 1 поражение).
В следующем матче "Бруклин" примет "Миннесоту Тимбервулвз" 3 ноября. "Филадельфия" днем позже сыграет с "Чикаго Буллз" на паркете соперника.
Результаты других матчей:
- "Шарлотт Хорнетс" - "Юта Джаз" - 126:103 (39:25, 32:23, 33:38, 22:17);
- "Кливленд Кавальерс" - "Атланта Хокс" - 117:109 (31:22, 19:30, 28:24, 39:33);
- "Торонто Рэпторс" - "Мемфис Гриззлис" - 117:104 (26:23. 27:24, 31:24, 33:33);
- "Нью-Йорк Никс" - "Чикаго Буллз" - 128:116 (34:24, 34:36, 37:29, 23:27);
- "Финикс Санз" - "Сан-Антонио Спёрс" - 130:118 (31:24, 39:28, 32:26, 28:40);
- "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Майами Хит" - 130:120 (43:36, 34:27, 25:35, 28:22).
