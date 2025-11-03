Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" уступил "Филадельфии" в матче НБА, Демин набрал 5 очков
Баскетбол
 
08:49 03.11.2025
"Бруклин" уступил "Филадельфии" в матче НБА, Демин набрал 5 очков
"Бруклин" уступил "Филадельфии" в матче НБА, Демин набрал 5 очков - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
"Бруклин" уступил "Филадельфии" в матче НБА, Демин набрал 5 очков
"Бруклин Нетс" проиграл "Филадельфии Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 03.11.2025
"Бруклин" уступил "Филадельфии" в матче НБА, Демин набрал 5 очков

"Бруклин" уступил "Филадельфии" в НБА, Демин провел 15 минут и набрал 5 очков

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс" проиграл "Филадельфии Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА
03 ноября 2025 • начало в 02:00
Завершен
Бруклин
105 : 129
Филадельфия
Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 129:105 (40:37, 33:18, 17:23, 39:27). Самыми результативными игроками стали форвард "Филадельфии" Келли Убре и защитник "Бруклина" Кэм Томас, набравшие по 29 очков. Также дабл-дабл оформили защитник "Севенти Сиксерс" Квентин Граймс (22 очка, 13 передач) и форвард "Нетс" Майкл Портер (17 очков, 17 подборов).
Российский защитник "Бруклина" Егор Демин провел на паркете 15 минут, набрал 5 очков и сделал 2 передачи.
"Бруклин" проиграл во всех шести матчах со старта регулярного чемпионата и занимает последнее, 15-е место в таблице Восточной конференции, где на первой строчке располагается "Филадельфия" (5 побед, 1 поражение).
В следующем матче "Бруклин" примет "Миннесоту Тимбервулвз" 3 ноября. "Филадельфия" днем позже сыграет с "Чикаго Буллз" на паркете соперника.
Результаты других матчей:
