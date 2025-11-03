Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Футболист сборной СССР и московского "Спартака" Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих победителем Олимпийских игр.
В воскресенье аккаунт олимпийской сборной Франции в соцсети Х сообщил о смерти велогонщика Шарля Коста, который в 1948 году стал чемпионом Игр в командной гонке преследования. Он умер в четверг в возрасте 101 года. В 2024 году Кост принимал участие в эстафете олимпийского огня и церемонии открытия Игр в Париже.
Старейшим призером Олимпийских игр является 101-летняя датчанка Бирте Кристофферсен, которая в 1948 году завоевала бронзу в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Среди отечественных спортсменов старейшим призером Олимпиады является 99-летняя Нинель Крутова завоевавшая бронзу в аналогичной дисциплине на Играх 1960 года в Риме.
Симонян, которому 12 октября исполнилось 99 лет, является победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимает руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола.
