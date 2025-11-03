Рейтинг@Mail.ru
Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:55 03.11.2025 (обновлено: 02:49 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/chempion-2052558364.html
Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов
Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов - РИА Новости, 03.11.2025
Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов
Футболист сборной СССР и московского "Спартака" Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих победителем Олимпийских игр. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T00:55:00+03:00
2025-11-03T02:49:00+03:00
футбол
спорт
никита симонян
спартак москва
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790325574_0:324:2976:1998_1920x0_80_0_0_77d8738026fb99e133fdfd77082f20ec.jpg
/20251013/karpin-2048062251.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790325574_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56f4f1c6dcb6f2fd7f7cbe2bb064377c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, никита симонян, спартак москва, олимпийские игры
Футбол, Спорт, Никита Симонян, Спартак Москва, Олимпийские игры
Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов

Футболист сборной СССР Симонян стал старейшим из живущих олимпийских чемпионов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНикита Симонян
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Никита Симонян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Футболист сборной СССР и московского "Спартака" Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих победителем Олимпийских игр.
В воскресенье аккаунт олимпийской сборной Франции в соцсети Х сообщил о смерти велогонщика Шарля Коста, который в 1948 году стал чемпионом Игр в командной гонке преследования. Он умер в четверг в возрасте 101 года. В 2024 году Кост принимал участие в эстафете олимпийского огня и церемонии открытия Игр в Париже.
Старейшим призером Олимпийских игр является 101-летняя датчанка Бирте Кристофферсен, которая в 1948 году завоевала бронзу в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Среди отечественных спортсменов старейшим призером Олимпиады является 99-летняя Нинель Крутова завоевавшая бронзу в аналогичной дисциплине на Играх 1960 года в Риме.
Симонян, которому 12 октября исполнилось 99 лет, является победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимает руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола.
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Карпин назвал Симоняна легендой отечественного футбола
13 октября, 21:09
 
ФутболСпортНикита СимонянСпартак МоскваОлимпийские игры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала