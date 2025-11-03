Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске тело девочки нашли в диване - РИА Новости, 03.11.2025
20:12 03.11.2025
В Челябинске тело девочки нашли в диване
В Челябинске тело девочки нашли в диване
Тело пятилетней девочки нашли в диване в квартире Челябинска, возбуждено уголовное дело, ведется поиск подозреваемых, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 03.11.2025
происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске тело девочки нашли в диване

В Челябинске тело пятилетней девочки нашли в диване

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Тело пятилетней девочки нашли в диване в квартире Челябинска, возбуждено уголовное дело, ведется поиск подозреваемых, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, в понедельник днем в квартире дома по улице 250-летия Челябинска нашли тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Установлено, что 43-летняя женщина с ребенком арендовала квартиру, девочку нашли в диване собственники жилья после сообщения квартиросъемщика о выселении.
"По данному факту в следственном отделе по Калининскому району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится розыск подозреваемых, причастных к преступлению, назначена судебно-медицинская экспертиза, отмечает следствие.
