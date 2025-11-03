Рейтинг@Mail.ru
В суде объяснили, почему врача Буянову допрашивали ночью - РИА Новости, 03.11.2025
08:17 03.11.2025 (обновлено: 16:02 03.11.2025)
В суде объяснили, почему врача Буянову допрашивали ночью
В суде объяснили, почему врача Буянову допрашивали ночью - РИА Новости, 03.11.2025
В суде объяснили, почему врача Буянову допрашивали ночью
Ночные допросы врача-педиатра Надежды Буяновой, осужденной за фейки об армии, не терпели отлагательства, а сама она не отказалась от дачи показаний, следует из... РИА Новости, 03.11.2025
В суде объяснили, почему врача Буянову допрашивали ночью

Суд: ночные допросы осужденной за фейки врача Буяновой не терпели отлагательства

Надежда Буянова в суде
Надежда Буянова в суде - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Pavel Bednyakov
Надежда Буянова в суде. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ночные допросы врача-педиатра Надежды Буяновой, осужденной за фейки об армии, не терпели отлагательства, а сама она не отказалась от дачи показаний, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Первоначальные допросы Буяновой были проведены следователем в ночное время, данное обстоятельство не противоречит положениям части 3 статьи 164 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой производство следственных действий в ночное время, в том числе допрос лица в качестве подозреваемого, обвиняемого, допустим в случаях, не терпящих отлагательства. В данном случае допросы Буяновой являлись неотложными следственными действиями", — говорится в документах.
Суд не согласился с доводами защиты о том, что ночные допросы нарушали уголовно-процессуальный закон, а также обратил внимание на то, что Буянова имела право отказаться от дачи показаний, но не воспользовалась им.
В ноябре прошлого года Тушинский районный суд Москвы приговорил Буянову к пяти с половиной годам колонии общего режима, Мосгорсуд оставил это решение в силе. По словам адвоката, Буянову этапировали в колонию в Костроме.
Уголовное дело против педиатра возбудили по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По данным следствия, на прием к педиатру Буяновой в московскую поликлинику пришла женщина с семилетним ребенком. Узнав, что его отец погиб в зоне СВО, врач заявила, что украинские войска действовали правомерно.
Вину Буянова не признала.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
