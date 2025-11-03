https://ria.ru/20251103/buyanova-2052586496.html
В суде объяснили, почему врача Буянову допрашивали ночью
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ночные допросы врача-педиатра Надежды Буяновой, осужденной за фейки об армии, не терпели отлагательства, а сама она не отказалась от дачи показаний, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Первоначальные допросы Буяновой были проведены следователем в ночное время, данное обстоятельство не противоречит положениям части 3 статьи 164 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой производство следственных действий в ночное время, в том числе допрос лица в качестве подозреваемого, обвиняемого, допустим в случаях, не терпящих отлагательства. В данном случае допросы Буяновой являлись неотложными следственными действиями", — говорится в документах.
Суд не согласился с доводами защиты о том, что ночные допросы нарушали уголовно-процессуальный закон, а также обратил внимание на то, что Буянова имела право отказаться от дачи показаний, но не воспользовалась им.
В ноябре прошлого года Тушинский районный суд Москвы приговорил Буянову к пяти с половиной годам колонии общего режима, Мосгорсуд
оставил это решение в силе. По словам адвоката, Буянову этапировали в колонию в Костроме
.
Уголовное дело против педиатра возбудили по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина
. По данным следствия, на прием к педиатру Буяновой в московскую поликлинику пришла женщина с семилетним ребенком. Узнав, что его отец погиб в зоне СВО, врач заявила, что украинские войска действовали правомерно.
Вину Буянова не признала.