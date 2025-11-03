Рейтинг@Mail.ru
Конструктор рассказал о реакции на пуск "Булавы" в 2020 году
13:55 03.11.2025
Конструктор рассказал о реакции на пуск "Булавы" в 2020 году
Залповый пуск ракет "Булава" в 2020 году поверг вероятного противника в шок, сообщил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий...
Конструктор рассказал о реакции на пуск "Булавы" в 2020 году

Соломонов: залповый пуск "Булавы" в 2020 году поверг вероятного противника в шок

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Залповый пуск ракет "Булава" в 2020 году поверг вероятного противника в шок, сообщил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.
"Да, это был очень серьезный шок", - сказал Соломонов в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, произвел ли залповый пуск ракет "Булава" впечатление на вероятного противника.
Залповая стрельба ракетами "Булава" была впервые проведена в декабре 2020 года. Атомная подлодка проекта 955 (шифр "Борей") "Владимир Мономах" выпустила четыре ракеты из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа в Архангельской области. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Путин рассказал о пополнении морских ядерных сил
24 июля, 17:46
 
