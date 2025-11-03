Выступая в ходе дебатов в палате лордов, бывший командующий Вооруженными силами Великобритании Николас Хоутон призвал увеличить оборонный бюджет страны для противостояния русской угрозе. Надо признать, что фельдмаршал и барон прав в своей оценке оборонной сферы Британии: та находится в ужасном состоянии, о чем регулярно говорят как профильные специалисты, так средства массовой информации.

Призыв британского экс-командующего обеспечить достойное финансирование оборонки для достижения поставленных целей, первой из которых является финансирование Украины , прозвучал на фоне других, не менее интересных новостей.

The Telegraph сообщила, что госдолг страны за 20 лет вырос почти втрое — до 2,9 триллиона фунтов, достигнув почти 100% ВВП. Это самый высокий рост среди всех экономик развитых стран. Издание открыто признало, что к такому результату привела неспособность длинной череды правительств жить по средствам.

А еще свежий опрос общественного мнения выявил, что партия Найджела Фараджа Reform UK достигла рейтинга в 32%, — что столько же, сколько у лейбористов и консерваторов, вместе взятых (по 16%). Причем обе главные партии страны оказались даже не на втором, а на третьем месте рейтинга, поскольку их обогнали еще и "Зеленые" с 17%.

Прочую информацию даже новостями назвать затруднительно, поскольку регулярные сообщения из Британии — об усугубляющемся убожестве каждого нового правительства и премьер-министра, о деиндустриализации в силу неподъемно высоких для промышленности цен на энергоресурсы, о бегстве богачей из-за налоговой реформы лейбористов, об обеднении среднего класса и просто о каком-нибудь "тресковом кризисе" (из-за санкций против России британцы организовали себе дефицит белой рыбы, превратив национальный "фиш энд чипс" в дорогостоящий деликатес) — стали привычными за последние годы. А уж про "издержки" миграционной политики и говорить не приходится. Хотя выходные принесли информацию о новой вершине политкорректности, взятой островными правоохранителями: страшное нападение в поезде двух темнокожих головорезов с ножами и с британским гражданством полиция не классифицирует как теракт.

Британия (пока она еще заслуженно имела приставку "Великая") оставила такой след в истории, что ее нынешнее состояние вызывает плохо скрываемое злорадство у значительной части человечества. Такое ощущение, что британский истеблишмент полностью выродился и стремительно ведет страну к суициду.

Но для России в данный момент актуален вполне практический вопрос: а к нам-то они чего так прицепились? Как может Лондон , находясь в столь тяжелом положении, продолжать ставить на уже откровенно битую украинскую карту? Как можно иступленно бороться с русской угрозой и быть готовым любой ценой поддерживать Киев

Классическая теория утверждает, что дело в главном движущем механизме геополитики — дуализме суши и моря. А значит, две империи — сухопутная и морская, российская и британская — в любом воплощении и состоянии обречены на противостояние.

Однако есть подозрение, что в настоящий момент корень антироссийской политики Лондона стоит искать не в геополитике, а в психологии.

Британия веками служила миру примером стабильности национальной политики, преемственности элит и поддержания их в дееспособном тонусе. У России же особенность другая: умение возрождаться из бесчисленных кризисов и катастроф, преодолевать смертельные угрозы и справляться с экзистенциальными вызовами.

И вот теперь Британия столкнулась именно с таким тяжелым кризисом — когда на кону стоит само существование страны в том виде, как ее знает мир уже много веков. Однако, похоже, инструментов, навыков, традиций и алгоритмов справиться с таким испытанием у британских элит просто нет.

При этом у них перед глазами совсем свежий пример (тридцать лет — вообще не срок для истории), как их главный геополитический конкурент сумел в очередной раз возродиться из, казалось бы, тотальной национальной и государственной катастрофы.