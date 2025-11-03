https://ria.ru/20251103/bpla-2052689579.html
Угроза удара БПЛА объявлена в нескольких районах Воронежской области
Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Бутурлиновском районе Воронежской области и Нововоронеже, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 03.11.2025
Тревога объявлена в Бутурлиновском районе Воронежской области и Нововоронеже