Рейтинг@Mail.ru
Угроза удара БПЛА объявлена в нескольких районах Воронежской области - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:42 03.11.2025 (обновлено: 23:45 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/bpla-2052689579.html
Угроза удара БПЛА объявлена в нескольких районах Воронежской области
Угроза удара БПЛА объявлена в нескольких районах Воронежской области - РИА Новости, 03.11.2025
Угроза удара БПЛА объявлена в нескольких районах Воронежской области
Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Бутурлиновском районе Воронежской области и Нововоронеже, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T23:42:00+03:00
2025-11-03T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
бутурлиновский район
нововоронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
https://ria.ru/20251010/gilman-2047420068.html
бутурлиновский район
нововоронеж
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, бутурлиновский район, нововоронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Бутурлиновский район, Нововоронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Угроза удара БПЛА объявлена в нескольких районах Воронежской области

Тревога объявлена в Бутурлиновском районе Воронежской области и Нововоронеже

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Укрытие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Бутурлиновском районе Воронежской области и Нововоронеже, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Бутурлиновский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал глава региона в Telegram-канале.
Кроме того, губернатор отметил, что в Нововоронеже объявлена угроза удара БПЛА. "Внимание! Нововоронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - подчеркнул Гусев.
Гражданин США Роберт Гилман - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Осужденный в Воронеже американец рассказал, почему ударил следователя
10 октября, 03:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБутурлиновский районНововоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала