https://ria.ru/20251103/bpla-2052647963.html
В Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 03.11.2025
В Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА
Угрозу атаки беспилотников ввели в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T16:06:00+03:00
2025-11-03T16:06:00+03:00
2025-11-03T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148905/32/1489053279_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_dd9e5c601ff9183fda4f4a19c63452de.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148905/32/1489053279_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_cedfbb9a3c7c0eae9ea99a35ac270db4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА