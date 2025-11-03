Рейтинг@Mail.ru
Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при России в Красноярске
Фигурное катание
 
17:10 03.11.2025
Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при России в Красноярске
Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при России в Красноярске
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в парном катании на втором этапе серии Гран-при России, который завершился в Красноярске.
Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при России в Красноярске

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в парном катании на втором этапе серии Гран-при России, который завершился в Красноярске.
По сумме двух программ чемпионы Европы 2020 года получили 226,18 балла (78,55+147,63). Вторыми стали Таисия Щербинина и Артем Петров (201,34; 72,86+128,48), тройку лидеров замкнули Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (191,38; 66,60+124,78).
Третий этап Гран-при России пройдет с 8 по 9 ноября в Казани.
