Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при России в Красноярске
Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при России в Красноярске - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при России в Красноярске
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в парном катании на втором этапе серии Гран-при России, который завершился в Красноярске. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при России в Красноярске
Бойкова и Козловский победили на втором этапе Гран-при России в Красноярске
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в парном катании на втором этапе серии Гран-при России, который завершился в Красноярске.
По сумме двух программ чемпионы Европы 2020 года получили 226,18 балла (78,55+147,63). Вторыми стали Таисия Щербинина и Артем Петров (201,34; 72,86+128,48), тройку лидеров замкнули Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (191,38; 66,60+124,78).
Третий этап Гран-при России
пройдет с 8 по 9 ноября в Казани
.