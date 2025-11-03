Тренер Тукова рассказал, что ему нужно для выхода на чемпионский бой в WBA

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Россиянину Вадиму Тукову надо одержать победу в следующем поединке для того, чтобы получить право на титульный бой по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе, сообщил РИА Новости тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

"Соперник Вадима Тукова пока неизвестен, мы ждем, кого из возможных оппонентов назначит WBA. Надеемся, что до конца года мы узнаем и то, кто будет его соперником, и дату проведения поединка", - добавил собеседник агентства.