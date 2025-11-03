https://ria.ru/20251103/bokser-2052642883.html
Тренер Тукова рассказал, что ему нужно для выхода на чемпионский бой в WBA
2025-11-03T15:29:00+03:00
Кравцов: Тукову надо победить в следующем поединке, чтобы выйти на титульный бой
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Россиянину Вадиму Тукову надо одержать победу в следующем поединке для того, чтобы получить право на титульный бой по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе, сообщил РИА Новости тренер спортсмена Эдуард Кравцов.
Туков 29 октября в Маниле
по итогам восьмираундовой встречи единогласным решением судей победил уроженца Ганы
Сену Агбеко. Россиянин является обладателем чемпионского пояса WBA
Gold.
"Вадим в случае победы в следующем поединке, который будет элиминатором, станет обязательным претендентом на звание чемпиона мира. Сейчас он занимает вторую позицию в рейтинге WBA, и мы планируем, что матч пройдет в феврале-марте 2026 года. С большой долей вероятности бой состоится в России", - сказал Кравцов
"Соперник Вадима Тукова пока неизвестен, мы ждем, кого из возможных оппонентов назначит WBA. Надеемся, что до конца года мы узнаем и то, кто будет его соперником, и дату проведения поединка", - добавил собеседник агентства.
Тукову 31 год, он выиграл 16 боев (семь из них нокаутом) и не имеет поражений на профессиональном ринге. Чемпионским поясом WBA в среднем весе владеет 42-летний уроженец Кубы
Эрисланди Лара, который представляет США
