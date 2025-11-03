Рейтинг@Mail.ru
Тренер Тукова рассказал, что ему нужно для выхода на чемпионский бой в WBA - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
15:29 03.11.2025 (обновлено: 15:31 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/bokser-2052642883.html
Тренер Тукова рассказал, что ему нужно для выхода на чемпионский бой в WBA
Тренер Тукова рассказал, что ему нужно для выхода на чемпионский бой в WBA - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Тренер Тукова рассказал, что ему нужно для выхода на чемпионский бой в WBA
Россиянину Вадиму Тукову надо одержать победу в следующем поединке для того, чтобы получить право на титульный бой по версии Всемирной боксерской ассоциации... РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T15:29:00+03:00
2025-11-03T15:31:00+03:00
единоборства
спорт
манила
гана
куба
эдуард кравцов
wba
бокс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77655/95/776559508_0:174:2986:1854_1920x0_80_0_0_558bdaaf3c377691965239cd9d225bd4.jpg
/20251002/golovkin-2045753045.html
манила
гана
куба
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77655/95/776559508_143:0:2844:2026_1920x0_80_0_0_dec24861668e6d82669e3b49245f1b9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, манила, гана, куба, эдуард кравцов, wba, бокс
Единоборства, Спорт, Манила, Гана, Куба, Эдуард Кравцов, WBA, Бокс
Тренер Тукова рассказал, что ему нужно для выхода на чемпионский бой в WBA

Кравцов: Тукову надо победить в следующем поединке, чтобы выйти на титульный бой

© AP Photo / Patrick SemanskyБокс
Бокс - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Бокс. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Россиянину Вадиму Тукову надо одержать победу в следующем поединке для того, чтобы получить право на титульный бой по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе, сообщил РИА Новости тренер спортсмена Эдуард Кравцов.
Туков 29 октября в Маниле по итогам восьмираундовой встречи единогласным решением судей победил уроженца Ганы Сену Агбеко. Россиянин является обладателем чемпионского пояса WBA Gold.
«
"Вадим в случае победы в следующем поединке, который будет элиминатором, станет обязательным претендентом на звание чемпиона мира. Сейчас он занимает вторую позицию в рейтинге WBA, и мы планируем, что матч пройдет в феврале-марте 2026 года. С большой долей вероятности бой состоится в России", - сказал Кравцов.
"Соперник Вадима Тукова пока неизвестен, мы ждем, кого из возможных оппонентов назначит WBA. Надеемся, что до конца года мы узнаем и то, кто будет его соперником, и дату проведения поединка", - добавил собеседник агентства.
Тукову 31 год, он выиграл 16 боев (семь из них нокаутом) и не имеет поражений на профессиональном ринге. Чемпионским поясом WBA в среднем весе владеет 42-летний уроженец Кубы Эрисланди Лара, который представляет США.
Геннадий Головкин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Головкин претендует на включение в Международный зал славы бокса
2 октября, 01:59
 
ЕдиноборстваСпортМанилаГанаКубаЭдуард КравцовWBAБокс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала