Российская теннисистка поднялась на 32 строчки в мировом рейтинге
Теннис
 
09:43 03.11.2025
Российская теннисистка поднялась на 32 строчки в мировом рейтинге
Российская теннисистка поднялась на 32 строчки в мировом рейтинге
Россиянка Анна Блинкова поднялась на 32 позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
теннис
спорт
анна блинкова
диана шнайдер
анна калинская
женская теннисная ассоциация (wta)
Российская теннисистка поднялась на 32 строчки в мировом рейтинге

Блинкова после победы на турнире в Китае поднялась на 32 строчки в рейтинге WTA

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова поднялась на 32 позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Блинкова переместилась с 95-й на 63-ю строчку. В воскресенье россиянка выиграла турнир категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, победив в финале австрийку Лилли Таггер. Для 27-летней спортсменки этот титул стал первым в сезоне и вторым в карьере в одиночном разряде на турнирах под эгидой WTA.
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Синнер вновь стал первой ракеткой мира, Медведев поднялся в рейтинге
3 ноября, 09:07
Также три позиции в рейтинге потеряла другая российская теннисистка - Диана Шнайдер, теперь она располагается на 21-й строчке. Ее соотечественница Анна Калинская переместилась с 35-го на 33-е место. Первая ракетка России Мирра Андреева располагается на девятой строчке.
Лидирует в рейтинге по-прежнему белоруска Арина Соболенко, следом идет полька Ига Швёнтек, тройку замыкает американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA, версия от 3 ноября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 9870 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 8195;
3 (3). Кори Гауфф (США) - 6563;
4 (4). Аманда Анисимова (США) - 5887;
5 (5). Джессика Пегула (США) - 5183;
6 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4350;
7 (7). Мэдисон Киз (США) - 4335;
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) - 4325;
9 (9). Мирра Андреева (Россия) - 4319;
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) - 3375...
17 (17). Людмила Самсонова (Россия) - 2209...
21 (18). Диана Шнайдер (Россия) - 1866...
30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) - 1558...
33 (35). Анна Калинская (Россия) - 1461...
47 (48). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1184...
51 (50). Анастасия Потапова (Россия) - 1131...
63 (95). Анна Блинкова (Россия) - 1018...
88 (72). Полина Кудерметова (Россия) - 822...
96 (97). Оксана Селехметьева (Россия) - 783.
Елена Приданкина - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Россиянка Приданкина в паре с американкой выиграла турнир в Цзюцзяне
2 ноября, 10:00
 
Теннис
 
