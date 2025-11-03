https://ria.ru/20251103/blinkova-2052593677.html
Российская теннисистка поднялась на 32 строчки в мировом рейтинге
Российская теннисистка поднялась на 32 строчки в мировом рейтинге - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Российская теннисистка поднялась на 32 строчки в мировом рейтинге
Россиянка Анна Блинкова поднялась на 32 позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T09:43:00+03:00
2025-11-03T09:43:00+03:00
2025-11-03T09:43:00+03:00
теннис
спорт
анна блинкова
диана шнайдер
анна калинская
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844355908_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_73cab3949468dbef1f0ff60009378b67.png
/20251103/sinner-2052590586.html
/20251102/pridankina-2052480296.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844355908_2:0:1369:1025_1920x0_80_0_0_da4d95b9eac337a66ca7e583c24d19ad.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, анна блинкова, диана шнайдер, анна калинская, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Анна Блинкова, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Российская теннисистка поднялась на 32 строчки в мировом рейтинге
Блинкова после победы на турнире в Китае поднялась на 32 строчки в рейтинге WTA
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова поднялась на 32 позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Блинкова
переместилась с 95-й на 63-ю строчку. В воскресенье россиянка выиграла турнир категории WTA
250 в китайском Цзюцзяне, победив в финале австрийку Лилли Таггер. Для 27-летней спортсменки этот титул стал первым в сезоне и вторым в карьере в одиночном разряде на турнирах под эгидой WTA.
Также три позиции в рейтинге потеряла другая российская теннисистка - Диана Шнайдер
, теперь она располагается на 21-й строчке. Ее соотечественница Анна Калинская
переместилась с 35-го на 33-е место. Первая ракетка России Мирра Андреева
располагается на девятой строчке.
Лидирует в рейтинге по-прежнему белоруска Арина Соболенко
, следом идет полька Ига Швёнтек
, тройку замыкает американка Кори Гауфф
.
Рейтинг WTA, версия от 3 ноября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 9870 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 8195;
3 (3). Кори Гауфф (США) - 6563;
4 (4). Аманда Анисимова
(США) - 5887;
5 (5). Джессика Пегула
(США) - 5183;
6 (6). Елена Рыбакина
(Казахстан) - 4350;
7 (7). Мэдисон Киз
(США) - 4335;
8 (8). Жасмин Паолини
(Италия) - 4325;
9 (9). Мирра Андреева (Россия) - 4319;
10 (10). Екатерина Александрова
(Россия) - 3375...
17 (17). Людмила Самсонова
(Россия) - 2209...
21 (18). Диана Шнайдер (Россия) - 1866...
30 (30). Вероника Кудерметова
(Россия) - 1558...
33 (35). Анна Калинская (Россия) - 1461...
47 (48). Анастасия Павлюченкова
(Россия) - 1184...
51 (50). Анастасия Потапова
(Россия) - 1131...
63 (95). Анна Блинкова (Россия) - 1018...
88 (72). Полина Кудерметова
(Россия) - 822...
96 (97). Оксана Селехметьева
(Россия) - 783.